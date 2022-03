La esposa de Will Smith está enferma. Y Chris Rock se burló de su pérdida de cabello

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– No había guión y sorprendió tanto a los espectadores como a los miembros de la audiencia. Will Smith subió al escenario y golpeó a Chris Rock en la cara después de que el comediante hiciera una broma sobre su esposa mientras presentaba el premio al Mejor Documental en los Óscar.

Rock dijo que la esposa de Smith, la actriz Jada Pinkett Smith, estaba en “G.I. Jane 2”, aparentemente una referencia a su cabello corto. Pero Pinkett Smith está enferma. Tiene alopecia, una condición que provoca la caída del cabello. Smith gritó y maldijo a Rock después de regresar a su asiento, exigiendo que Rock no hablara de su esposa.

Durante el acalorado intercambio, la transmisión quedó en silencio en muchas pantallas, dejando confusión sobre lo que había sucedido y lo que se había dicho.

A principios de este año, la actriz Jada Pinkett Smith reveló el diagnóstico de alopecia que tiene desde 2018 y, desde entonces, ha estado aceptando los desafíos de la condición y mostrando públicamente evidencia de pérdida de cabello con confianza y franqueza.

El mes pasado lanzó un video en Instagram para hablar sobre un nuevo parche de calvicie causado por la alopecia, una condición que provoca una caída drástica del cabello. El video, con millones de visitas, muestra a Pinkett Smith sonriendo reconociendo el descubrimiento.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022