Primeras críticas definen el tráiler de Halloween Ends como “terrorífico”

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 28 de abril (ASMéxico).- El cierre de las nuevas secuelas se acerca. Tras Halloween (2018) y Halloween Kills (2021), Michael Myers volverá a matar en Halloween Ends, que pretende poner broche final a la historia de Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) y de este asesino en serie, uno de los más famosos del género slasher.

La película, que se estrenará en verano, se ha dejado ver en un tráiler emitido durante CinemaCon que no se ha hecho público. Como no podía ser de otro modo, las reacciones no han tardado en llegar.

La propia Jamie Lee Curtis ha estado entre los asistentes y ha presentado el metraje: “Interpretar a Laurie Strode desde 1978 ha sido el viaje de mi vida”.

La estrella de la película ha comentado además que “el miedo nos permite confrontar lo que no podemos controlar”. Además, ha aclarado que esta es “la última batalla de Laurie”. Todos los “gritos, todos los sustos, todas las cuchilladas han conducido a esto”.

LAS REACCIONES DE LOS CRÍTICOS

Los críticos de cine también han opinado sobre el tráiler de Halloween Ends. “El primer tráiler de Halloween Ends usa metraje de todas las películas, las une y finaliza con Jamie Lee Curtis luchando contra Michael Myers por última vez. Pulgares hacia arriba”, ha escrito Steven Weintraub en Twitter.

Jamie Lee Curtis jokingly shaded the audience at #CinemaCon because they didn't give her a standing ovation. In #HalloweenEnds , Laurie Strode and Michael Myers meet for the last time: "Trust me, it's going to fuck you up," she promises. The trailer is legitimately terrifying

“Laurie Strode y Michael Myers se encuentran una última vez (…). El tráiler es terrorífico”, ha señalado Rebecca Rubin. “El tráiler está lleno de gritos y es brutal”, ha añadido Barry Hertz. Por otro lado, John Rocha ha asegurado que incluye escenas un poco “gore e insanamente brutales”.

