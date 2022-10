Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi, es atacado con violencia en su propia casa en EU

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) – Paul Pelosi, marido de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha sido atacado este viernes a primera hora de la mañana (hora local) en su domicilio particular en la ciudad de San Francisco, en el estado de California (este).

#Breaking: Paul Pelosi, the speaker’s husband, was violently attacked after an assailant broke into their SF home. The speaker was not in SF. pic.twitter.com/2xev7DetOr

— Manu Raju (@mkraju) October 28, 2022