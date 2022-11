Informe global alerta rechazo a elecciones y partidos, auge de extremismo conservador

Por Jan M. Olsen

COPENHAGUE, Dinamarca (AP).— La democracia se está erosionando en todo el mundo porque la gente pierde la fe en la legitimidad de las elecciones y percibe una reducción de la libertad de expresión, entre otros problemas, según un organismo global fundado para fomentar la democracia en todo el mundo.

El declive en las normas democráticas se ve alimentado por esfuerzos por socavar los resultados electorales creíbles, el desencanto generalizado entre los jóvenes con los partidos políticos y sus líderes desconectados del mundo, así como por un auge del extremismo conservador que ha polarizado la política, indicó el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (conocido como IDEA Internacional), de 34 miembros.

📢 We are LIVE! 📺@Int_IDEA's #GlobalStateofDemocracy 2022 Report recommends a series of policy actions to #RenewSocialContracts, reform existing political institutions & shore up defences against democratic backsliding and authoritarianism. Tune in! ⬇️https://t.co/bfJCAkbsas

— International IDEA (@Int_IDEA) November 30, 2022