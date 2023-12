Palestina está en escombros; caen bombas, hay hambre, unos enferman, mueren inocentes

Por Wafaa Shurafa y Samy Magdy

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP).— Los aviones de guerra israelíes atacaron este sábado dos campos de refugiados urbanos en el centro de la Franja de Gaza, mientras el Gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva venta urgente de armas a Israel, a pesar de los insistentes llamados internacionales a un alto al fuego ante el aumento de las víctimas civiles y los desplazamientos masivos en el enclave.

Israel sostiene que está decidido a seguir adelante con su campaña aérea y terrestre sin precedentes hasta desmantelar a Hamás, un objetivo que algunos consideran inalcanzable por el fuerte arraigo del grupo insurgente en la sociedad palestina. Washington ha blindado diplomáticamente a Israel y ha seguido proporcionándole armas.

Las autoridades israelíes dicen que terminar la guerra ahora supondría una victoria para Hamás, una postura compartida por el Gobierno de Joe Biden, que al mismo tiempo ha pedido a su aliado que haga más para evitar daños a la población civil palestina.

La guerra, provocada por el letal ataque de Hamás sobre el sur de Israel el pasado 7 de octubre, ha desplazado a alrededor del 85 por ciento de los 2.3 millones de habitantes de la Franja, y llevó a oleadas de personas a refugiarse en zonas designadas por Israel como seguras, las cuales igualmente han sido bombardeadas por el ejército. Esto ha dejado a los palestinos con la angustiosa sensación de que no hay lugares seguros en el pequeño territorio.

#GAZA

No es sólo que no haya un lugar seguro al que ir…

ES QUE NO HAY A DONDE IR. pic.twitter.com/kTXVeZh1C7

— UNRWA.es (@UNRWAes) December 9, 2023