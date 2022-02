Ricardo Aldana, atado a Romero Deschamps y a corrupción de décadas, se queda el STPRM

Pese a no cumplir el requisito de ser sindicalizado y aunque hubo denuncias de coacción del voto y acarreo –documentadas por otros aspirantes–, el ex tesorero de Pemex que participó en el Pemexgate, Ricardo Aldana, fue declarado como el sucesor de Carlos Romero Deschamps en el sindicato petrolero, en medio de cuestionamientos sobre su triunfo.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).– La Comisión Nacional Electoral del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) confirmó en la madrugada de este martes que Ricardo Aldana Prieto resultó ganador de la elección para elegir a su nuevo líder con 44 mil 983 votos a favor.

Luego de que este lunes 72 mil trabajadores petroleros fueran convocados a votar para elegir al Secretario General del sindicato petrolero para 2022-2024, esta noche se anunció que las tendencias favorecen a Ricardo Aldana Prieto, cercano al polémico Carlos Romero Deschamps y señalado por desfalco de mil millones de pesos en el Pemexgate como tesorero de Petróleos Mexicanos (Pemex), de lo cual fue exonerado hace dos décadas por los panistas.

Carlos Maldonado, secretario de Ajustes de la Sección 34, adelantó desde el templete afuera de la sede del sindicato nacional que el ganador es Ricardo Aldana con 52 mil votos, pero la Secretaría del Trabajo aún está informando al colegio electoral sindical.

Desde las seis de la tarde (hora del centro), una hora antes de que cerraran las votaciones, los simpatizantes de Aldana se reunieron en el búnker de la campaña para esperar los resultados y comenzar los festejos. Durante las primeras horas de la mañana un grupo de petroleros manifestó su apoyo afuera de las oficinas del sindicato.

“Habrá que impugnar, estaban pidiendo capturas de pantalla la gente de Aldana”, afirmó la candidata Nora Luz Vázquez Sánchez de la sección 15.

La Secretaría del Trabajo (STPyS) desarrolló el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab) para emitir un voto electrónico y con ello asegurar la secrecía y evitar coacción del voto. Además habilitó un correo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que los trabajadores reportaran anomalías y, de acuerdo con la Secretaria del Trabajo Luisa Alcalde Luján, esta dependencia autónoma validaría o no la elección conforme a las quejas y llamaría a repetir el proceso. Hasta la tarde iban más de 70 denuncias.

La jornada electoral, organizada por el mismo sindicato petrolero con miembros cercanos a Romero Deschamps, estuvo plagada de denuncias de irregularidades. Aunque el Sirvolab cuenta con una contraseña individual enviada al correo del trabajador para acceder al voto, no impide hacer capturas de pantalla por lo que líderes sindicales de diversas secciones presionaron a los petroleros a enviar la prueba de su voto a favor de Aldana, de acuerdo con mensajes y audios en WhatsApp a los que SinEmbargo tuvo acceso.

“La plataforma Sirvolab permite que se haga una captura de pantalla, desde ahí está mal esto porque la coacción la van hacer indirectamente y es muy difícil de comprobar”, declaró en entrevista el candidato tabasqueño Pitágoras Cruz.

“El correo del Centro Laboral está nomás para que te quejes. [Sobre su denuncia de que Ricardo Aldana no cumple el requisito de ser trabajador sindicalizado] me contestaron que el sindicato es autónomo y la resolución la tiene la mesa electoral. ¿Qué pesa más, la ley o la autonomía sindical?”, cuestionó.

Desde la semana pasada, la Senadora y petrolera aspirante Cecilia Sánchez García acusó que la plataforma la “estaban manejando” los del sindicato petrolero, cuyos miembros son allegados a Romero Deschamps y a su delfín, Ricardo Aldana.

“Los trabajadores estamos inconformes con tener que darles los datos porque nos los piden para registrarte en el Sirvolab, los piden y nos hacen que nos anotemos en unas listas que se va a donde están ellos para que puedan estar coaccionando al trabajador”, declaró. “A unos les están pagando y a otros los están amenazando y les están pidiendo la fotografía del voto, ¿verdad, Pecero?”, cuestionó al candidato César Pecero Lozano, también cercano a Romero Deschamps desde la época del Pemexgate.

En entrevista con “Los Periodistas” en SinEmbargo al Aire aseguró este lunes que la Secretaria del Trabajo Luisa Alcalde le comentó en Palacio Nacional que no podrían sacarse capturas ni grabar el proceso de voto desde el sistema, pero ella comentó que sí pudo cuando emitió su sufragio.

“No pedimos un voto electrónico para estar a la moda, sino para tener un voto libre, que se pudiera votar desde cualquier parte de su casa, celular y teléfono sin tener que acudir a las instalaciones donde el trabajador sufre de represión y coacción sindical”, dijo esta noche. “Están haciendo que todos voten por él [Aldana]”.

La Senadora también denunció penalmente por falsificación de sellos oficiales a Manuel Limón Hernández, Diputado priista que fue el encargado de despacho tras la renuncia de Romero Deschamps.

Además de las acusaciones por la supuesta coacción del voto, también hubo denuncias de acarreo tanto en el evento de cierre de campaña de Aldana, el fin de semana, como este día afuera de la sede del sindicato en la colonia Guerrero de la Ciudad de México para “respaldar el triunfo”.

Algunos de los 25 aspirantes registrados ya habían acusado que el comisionado veracruzano contó con las cuotas sindicales para hacer campaña con gorras y matracas en varias secciones mientras otros lo hicieron con sus propios recursos.

El tesorero Ricardo Aldana es recordado por participar en el desvío de mil millones de pesos de las arcas de Pemex a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa en el 2000. Aunque se buscó su desafuero, se salvó por el espaldarazo de legisladores panistas en 2003 a cambio de que el PRI respaldara la Reforma Energética del Presidente Vicente Fox Quesada.

“En mi caso, fui exonerado de todos los cargos. Siete años de juicio y con el Gobierno que nos acusó [del PAN]. La ley exoneró a quienes tenía que exonerar”, declaró Aldana tras un acto de campaña en la Alcaldía Azcapotzalco, al norte de la capital del país.

Presionado por las denuncias por enriquecimiento ilícito, que siguen sin avanzar en la Fiscalía General (FGR), Romero Deschamps dejó de ser el líder sindical en octubre de 2019 tras un cuarto de siglo de reelegirse. “Romero Deschamps se fue hace unos años. Hasta ahorita nadie me ha dirigido, ni mi mujer siquiera”, agregó el veracruzano.

LA PASARELA EN PALACIO NACIONAL

Para fomentar un voto informado, la Secretaría del Trabajo invitó a los 25 candidatos a la dirigencia del sindicato petrolero a exponer sus propuestas en Palacio Nacional al término de la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la semana pasada, ejercicio donde la mayoría resaltó que Ricardo Aldana no cumplía con el requisito de ser trabajador sindicalizado, como lo piden los estatutos.

No obstante, la Secretaria del Trabajo Luisa Alcalde Luján reiteró que la dependencia federal no podía no incluir a candidatos por su pasado y era el sindicato el encargado del registro de candidatos, por lo que si había quejas las declararan oficialmente ante el Centro Laboral vía correo electrónico.

Los candidatos invitaron a no tener miedo a votar y plantearon las fallas del sindicato como falta de rendición de cuentas, nepotismo, derroches, venta de plazas, acoso laboral, desvíos mediante becas o nóminas, hospitales sin equipo médico ni medicinas suficientes, falta de equipo de seguridad y mantenimiento a plantas, trabas en préstamos hipotecarios, abandono a jubilados y ausencia sindical en el Consejo de Administración de Pemex.

También recordaron el desfalco de Aldana a la empresa desde la tesorería para apoyar al PRI en el 2000 y en general criticaron el cacicazgo y la opresión del régimen anterior iniciado por Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y continuado desde 1993 por su chofer, Carlos Romero Deschamps.

A mitad de semana, el candidato Pablo González de los Santos fue directo y pidió a la Fiscalía General (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar y castigar a los candidatos Ricardo Aldana y a César Pecero por el Pemexgate, y por impulsar la Reforma Energética del Gobierno peñista que desmanteló a Pemex.

“Ellos ahorita están moviendo los recursos a su favor, son ellos los que representan aún la corrupción que queda, esa del viejo México, que ellos son los que representan todavía lo que queda del PRI, pues fueron ellos los que hicieron el fraude, pues Ricardo Aldana siendo el tesorero fue quien administró el fraude que se hizo de Pemexgate”, dijo.

Y agregó desde la tribuna: “Esto fue aprobado por los 36 secretarios generales que se encontraban en esta fecha y entre ellos estaba que era el Secretario general de la sección 48, César Pecero Lozano […] ¿Qué ha pasado con el fraude que encabezan ellos del Pemexgate? No ha habido un avance, Carlos Romero Deschamps sigue teniendo el control del sindicato petrolero”.

Por orden alfabético, y como presagio, el primer candidato en emitir su discurso sobre cómo mejorar los derechos laborales y la productividad de Pemex fue Ricardo Aldana. Prometió que sus líneas de acción serán defender el contrato colectivo de trabajo, elevar la calidad de vida de los petroleros y sus familias, incrementar la productividad laboral y un nuevo modelo de operación de la oficina de la Secretaría general.

La siguiente en participar el lunes pasado fue María Cristina Alonso García, trabajadora de la sección 44 de Villahermosa, Tabasco. Sin mencionar directamente el nombre de Aldana, acusó que “esos proyectos están camuflajeados para darle continuidad a la corrupción de Carlos Romero Deschamps […] Sólo quien viene desde abajo y ha vivido en carne propia la represión sindical sabe de lo que adolece y necesita el gremio petrolero”.

La petrolera Victoria Arredondo de Coatzacoalcos, Veracruz, señaló frente al comisionado sindical Ricardo Aldana que “un sindicato no puede ser libre si sus trabajadores y el sindicato mismo están secuestrados y es chantajeado por un grupo de personas que sólo ve por sus intereses personales y no por los derechos de los trabajadores a quienes representan”.

El petrolero tabasqueño Pitágoras Cruz le entregó a la Secretaria del Trabajo el documento que expone el requisito de ser trabajador sindicalizado para aspirar a la Secretaría general, el cual incumple Aldana.

“Metimos este documento de una inconformidad al Centro Federal de Registro federal para que se nos pueda aclarar, y a la propia comisión electoral del sindicato. Mi querida María Luisa, esperemos que usted nos pueda dar contestación”, dijo. Pero hoy Cruz aseguró a este medio que la respuesta fue insatisfactoria.

Miguel Arturo Flores, quien denunció ante la Procuraduría (PGR) a Romero Deschamps hace cinco años por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, aseveró que “llegó el momento para acabar con la traición de esta mafia que tiene nombres y apellidos, cómplices y que intenta dejar en el trono a su heredero (a Aldana)”.

Finalmente, el viernes el candidato José Luis Vázquez Torres llamó a los petroleros a no “ser cómplices ni ver ni dejarnos callados de ver cómo Romero Deschamps sigue moviendo los hilos de la corrupción en su candidato, de Luis Ricardo Aldana Prieto, el eterno tesorero que no nos ha dado cuenta de 30 años de las cuotas sindicales”.

Pero Aldana este día se convirtió oficialmente en el sucesor de Romero Deschamps.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.