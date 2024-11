China destaca relación con México; critica politización económica ante amago de Trump

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- La cooperación comercial entre China y otros países se basa en principios de mercado y normas internacionales, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning al criticar que se politicen los asuntos comerciales del gigante asiático con relación a Estados Unidos y México, los cuales renegociarán Tratado de Libre Comercio (T-MEC) el próximo año.

China afirmó que “no beneficia” a ningún país como respuesta a las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre las acusaciones del Presidente electo Donald Trump y de funcionarios canadienses de que México es la puerta de entrada a Estados Unidos y Canadá de productos chinos.

Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning’s Regular Press Conference on November 26, 2024

China Daily: In her morning press conference on November 22, Mexican President Sheinbaum said that the idea that Chinese products are entering the United States and Canada through Mexico is… pic.twitter.com/GZb8CZSN9e

