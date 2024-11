Entrevista ¬ No será fácil negociar con Trump, pero Sheinbaum es capaz: Altagracia

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, reconoció que no será tarea fácil negociar con el Gobierno de Donald Trump en la revisión del T-MEC y en sus amagues arancelarios, pero apuntó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es una líder capaz de llevar a buen puerto esta tarea.

“Es importante confiar en que tenemos a una Presidenta capaz, a una Presidenta comprometida y a una Presidenta que nos va a llevar a buen puerto. ¿Quiere decir que no va a haber ruido? No ¿Quiere decir que no va a haber retos? Tampoco. Pero confiemos en que la revisión del Tratado de Libre Comercio, que es tan importante para nosotros, como para ellos (EU) y para Canadá, se va a llevar en el mejor de los términos, está encomendada al mejor equipo posible, con la mejor líder al frente de ese equipo, la mejor capitana, que es desde luego ella y que tendrá además el respaldo y la alianza de todos los empresarios de México y también de los de Estados Unidos y de Canadá”, declaró Gómez Sierra a “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.