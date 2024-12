Israel bombardea vehículo y mata a trabajadores de World Central Kitchen en Gaza

Por Tia Goldenberg, Bassem Mroue y Wafaa Shurafa

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP).- Un ataque israelí perpetrado el sábado contra un automóvil en la Franja de Gaza mató a cinco personas, incluidos trabajadores de World Central Kitchen, una organización humanitaria que brinda alimentos a personas en zonas en conflicto.

WCK dijo que estaba “buscando urgentemente más detalles” luego de que el ejército israelí dijera que atacó a un trabajador de la organización que había participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre del año pasado en Israel.

WCK señaló en un correo electrónico que estaba “desconsolada” y que no tenía conocimiento de que alguien en el automóvil tuviera supuestos vínculos con el ataque del 7 de octubre de 2023. Indicó que pondría en pausa sus operaciones en Gaza. La organización ya había suspendido el trabajo este año después de que Israel matara a siete de sus trabajadores en otro ataque.

El ejército israelí dijo en un comunicado que pidió a “funcionarios de alto rango de la comunidad internacional” y a la administración de WCK que aclaren cómo el supuesto atacante había terminado trabajando con la organización benéfica.

We are heartbroken to share that a vehicle carrying World Central Kitchen colleagues was hit by an Israeli airstrike in Gaza.

At this time, we are working with incomplete information and are urgently seeking more details.

World Central Kitchen had no knowledge that any… pic.twitter.com/7fPLZ8z9Vy

— World Central Kitchen (@WCKitchen) November 30, 2024