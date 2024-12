¡Ya hay DT rojiblanco! Chivas nombra a Óscar García Junyent como su nuevo entrenador

Chivas insiste en un proyecto europeo con el español Óscar García, quien ha dirigido al Barcelona Juvenil, al Maccabi Tel Aviv, al Saint-Ettiene, a los Red Bull Salzburg, al Olympiakos y al Celta de Vigo.

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 3 de diciembre (ASMéxico).- Las Chivas Rayadas del Guadalajara consumaron un rotundo fracaso en el Torneo Apertura 2024, pues quedaron eliminadas en la ronda del Play-In a manos del Atlas en la cancha del Estadio Akron.

A semanas de haber consumado su eliminación, la directiva del Rebaño Sagrado se movió en el mercado europeo y logró la contratación del español Óscar García, quien se hará cargo del primer equipo en el próximo año.

🙌 ¡@OscarGarciaJ ya es del Rebaño Sagrado! 🐐 🇫🇷Desde hoy tienes el respaldo de una enorme afición que te va a acompañar a ti y a tu equipo hasta el final 🇫🇷 pic.twitter.com/w6wfsBFodm — CHIVAS (@Chivas) December 2, 2024

A través de sus plataformas oficiales, el 12 veces campeón del futbol mexicano informó la llegada del estratega ibérico y le dio la bienvenida.

"¡Óscar García ya es del Rebaño Sagrado! Desde hoy tienes el respaldo de una enorme afición que te va a acompañar a ti y a tu equipo hasta el final", se lee en la publicación.

“¿Qué si soy un trotamundos? No lo sé, es que me apasionan los retos, cada equipo, cada país en el que he dirigido me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte".

Oficial: Óscar García Junyent es nuevo entrenador de Chivas. Toda la información ⬇️https://t.co/6dpJTPbazw — CHIVAS (@Chivas) December 2, 2024

"Creo en la versatilidad del futbol, en la estrategia, quiero que mis equipos sean protagonistas, que sean proactivos para tener el control del juego, el objetivo sólo es uno, ganar. Creo en la grandeza de Chivas y en el poder de su afición. Hoy vengo a ser parte de su historia”, comentó el estratega español.

¿Quién es Óscar García?

El estratega español comenzó su etapa como director técnico en el banquillo del Barcelona Juvenil A y luego de sus buenos resultados fue invitado por el histórico Johan Cruyff para ser su auxiliar en la Selección Catalana Sub-18. Posteriormente, tomó el mando del Maccabi Tel Aviv de Israel, con el que logró un título de liga.

Después probó suerte en Inglaterra, en donde dirigió Brighton y Watford, mientras que para el 2015 estuvo al frente del Red Bull Salzburg de Austria, con el que logró el título de liga y uno más de copa.

En Francia tuvo la experiencia de dirigir al Saint-Ettiene y Stade de Reims para después pasar por las filas del Olympiakos de Grecia, Celta de Vigo y OH Leuven de Bélgica.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.