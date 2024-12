Vallarta cumple 19 años preso, y sin sentencia, por el montaje de Genaro García Luna

La emisión de una sentencia para Vallarta es un tema clave, ya que las autoridades federales del actual sexenio han expresado que esperan este fallo para tomar decisiones, particularmente con la intención de concederle un indulto. Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó, en su momento, su disposición para otorgarle el indulto antes de finalizar su mandato. Sin embargo, aclaró que no podía hacerlo sin una sentencia firme.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Los años en prisión sin una sentencia continúan acumulándose para Israel Vallarta Cisneros, una de las figuras emblemáticas del caso Cassez, como se le conoce al montaje de Genaro García Luna, el súper policía de Felipe Calderón, y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino. Hoy se cumplen 19 años de la detención de Vallarta, quien en todo este tiempo se ha mantenido en prisión sin sentencia, un acto violatorio a los derechos humanos.

Israel Vallarta fue detenido junto a la francesa Florence Cassez en el rancho "Las Chinitas", ubicado en la Ciudad de México. Ambos fueron presentados al país en un montaje televisivo transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca, donde supuestamente fueron capturados con sus víctimas de secuestro. Desde ese momento, Vallarta fue acusado de formar parte de la banda de secuestradores conocida como “Los Zodiacos”. Sin embargo, a pesar de casi dos décadas de encarcelamiento, no ha recibido una sentencia.

La emisión de una sentencia para Vallarta es un tema clave, ya que las autoridades federales del pasado y actual sexenio han expresado que esperan este fallo para tomar decisiones, particularmente con la intención de concederle un indulto. Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó su disposición para otorgarle el indulto antes de finalizar su mandato. Sin embargo, aclaró que no podía hacerlo sin una sentencia firme.

"Nosotros hemos hecho todos los trámites en el Poder Judicial. Lo que queremos es que lo sentencien para que, de acuerdo a mis facultades, podamos indultarlo. Lo puedo hacer, siempre y cuando se tenga una sentencia. La injusticia mayor en este asunto es que, como en muchos otros casos, el Poder Judicial no les dicta sentencia", declaró López Obrador el 2 de diciembre de 2024 en su tradicional conferencia matutina, al destacar la ineficiencia en este caso es responsabilidad del Poder Judicial.

Israel Vallarta y su familia confían en que el tiempo para obtener una sentencia sea más corto, pues están a la espera de que próximamente se celebre la audiencia de vista que dé paso al proceso para la emisión de la sentencia definitiva. Y es que el 27 de mayo del presente año se declaró cerrada la instrucción en la causa penal contra Vallarta Cisneros, lo que permitió al agente del Ministerio Público Federal y a la defensa pública federal, representantes de Israel Vallarta, presentar sus escritos de conclusiones del caso.

El Ministerio Público presentó su escrito con las conclusiones acusatorias el 9 de julio pasado y solicitó una pena de 329 años de prisión, sin considerar que “existen diversas violaciones a derechos humanos, ya que el agente del Ministerio Público de la Federación argumenta que no se acreditó la tortura que sufrió Israel Vallarta, pues señaló que dichos actos de tortura –acreditados en los dictámenes practicados conforme al Protocolo de Estambul– ‘no pueden ni deben ser tomados en cuenta como una verdad absoluta’”.

Por su parte, la defensa federal de Vallarta presentó su escrito de conclusiones no acusatorias el 9 de septiembre de 2024, en donde argumentó que las violaciones a derechos humanos, incluida la tortura acreditada por la CNDH y el Protocolo de Estambul, invalidan las pruebas presentadas contra Vallarta y que el Ministerio Público, en realidad, no ha acreditado la responsabilidad de Vallarta.

“La defensa pública federal hizo valer que las consideraciones amparo directo en revisión 517/2011 constituyen cosa juzgada en beneficio del señor Vallarta Cisneros. También se argumentó que las violaciones, como los actos de tortura y la detención ilegal y prolongada, actualizan la regla de exclusión de pruebas ilícitas. Finalmente, se realizaron consideraciones respecto a que el órgano acusador no acreditó la responsabilidad penal del señor Vallarta Cisneros en los delitos que se le imputan”, detalla la información proporcionada por parte de la familia de Vallarta.

El plazo para que Israel Vallarta presentara sus conclusiones venció el pasado 28 de noviembre, por lo que se espera que un juzgado federal convoque a la audiencia de vista en los próximos días. De acuerdo con la información de sus abogados, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México deberá convocar dentro de los próximos días a la audiencia de vista, en donde se escuchará a las partes, acusadora y defensa, a fin de declarar visto el proceso. La audiencia de vista es clave para la finalización del proceso, ya que “produce los efectos de citación para sentencia”, es decir, que una vez que se celebre esa audiencia, quedará en espera de una sentencia que resuelva en definitiva su situación jurídica y aborde las violaciones a sus derechos humanos de las que ha sido víctima y que son del conocimiento público.

A lo largo de los años, la defensa de Israel Vallarta ha insistido en que las violaciones documentadas, como la detención ilegal, la tortura y la presunción de inocencia vulnerada por el montaje televisado, deberían haber invalidado las pruebas desde el inicio. Además, también han destacado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoció estas violaciones en el caso de Florence Cassez, coacusada detenida bajo circunstancias similares y que ya fue liberada en 2013, lo que establece un precedente bajo la figura jurídica de “cosa juzgada refleja” en favor de Vallarta.

No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) se niega siquiera a aceptar un cambio de medida cautelar. Además, al mantener vigente una acusación que “está intrínsecamente relacionada a graves violaciones a derechos humanos, ha impugnado resoluciones como la emitida en el juicio de amparo indirecto 40/2023, que concedió el amparo a Vallarta Cisneros para que un tribunal de apelación emita otra resolución en donde nuevamente se pronuncie sobre cuestiones relacionadas al estándar del plazo razonable aplicado en el proceso penal, así como de la necesidad de que continúe la medida cautelar de prisión preventiva”, ha destacado el Instituto Federal de Defensoría Pública, quien está a cargo de la defensa de Vallarta.

El estar en la cárcel sin comprobar su culpabilidad a través de una sentencia no solo ha llevado a un desgaste emocional de Vallarta, sino también físico, como lo ha expuesto desde hace tiempo su esposa y su defensa.

“Israel ha estado enfermo, todavía este miércoles lo sacaron al hospital y obviamente yo me callo porque mientras me atiendan a Israel, pero ahorita ya es la vida de Israel la que ahorita, por salud más que nada, yo sí exijo que se le den las medidas cautelares inmediatamente. No se está negando que termine el proceso fuera de la libertad, pero ya estoy solicitando que esto se mueva rápido", dijo Mary Sainz en una entrevista en el programa Café y Noticias, conducido por Daniela Barragán en agosto del año pasado.

El Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT), desde el 28 de agosto de 2023, al recibir información sobre el impacto en la salud de Israel Vallarta tras su encarcelamiento, amplió las medidas provisionales otorgadas desde 2022, solicitándole al Estado mexicano que determine y aplique sin demora medidas alternativas a la privación de la libertad, tales como el arresto domiciliario, con la finalidad de evitar que la salud de Vallarta Cisneros siga deteriorándose.

Sin embargo, la recomendación del organismo internacional ha sido ignorada por la FGR y las autoridades judiciales. En mayo de 2024, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito ratificó la prisión preventiva contra Vallarta. La defensa solicitó nuevamente la revisión de la medida cautelar, argumentando el deterioro de la salud de Vallarta y la necesidad de cumplir con las recomendaciones internacionales. Sin embargo, el Juzgado Tercero desechó la solicitud, calificando las medidas provisionales como “no novedosas” y manteniendo la prisión preventiva.

La situación de Vallarta ha llevado a que nuevamente el Comité Contra la Tortura de la ONU, el 30 de septiembre de 2024, haya reiterado la solicitud de medidas cautelares y agregado otra medida consistente en que el Estado “tome las medidas de protección necesarias a favor de los familiares del autor, sus abogados, entre otros; para evitar posibles represalias en su contra relacionadas con la presentación de la denuncia del autor al Comité”.

El caso de Vallarta también ha tenido giros inesperados. Los años dentro del penal de máxima seguridad El Altiplano lo llevaron a encontrarse, precisamente en la prisión, a uno de sus verdugos: Luis Cárdenas Palomino, detenido en 2021 precisamente por actos de tortura contra presuntos integrantes de la banda Los Zodiaco.

Vallarta lo vio a los ojos, pero Cárdenas Palomino no le sostuvo la mirada; el hombre que golpeó a Israel en una transmisión en vivo de Televisa tenía los ojos rojos, "lo vio acabado", narró en julio de 2021 Mary Sainz, esposa de Vallarta. El día en que Cárdenas caminó frente a sus celdas en el Altiplano, otros reclusos que conocen el proceso de Vallarta en el Altiplano, gritaron insultos.

"¡Ya déjenlo en paz!", les gritó Israel. A lo que sus compañeros respondieron: "¿Qué pasó Vallarta, no ves que es el que te desgració?". "Sí, pero déjenlo, no ven cómo está", les habría pedido el hombre que fue torturado por Luis Cárdenas Palomino para declararse culpable de operar en una banda de secuestradores denominada "Los Zodiaco", según la narración de Sainz en entrevista en el programa "Los Periodistas", que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela.

"Cuando cruzaron miradas a distancia, lo que hizo el señor Palomino fue agachar la cabeza, la mirada. Pero Israel tiene la esperanza de que con esto, pues por fin se le haga justicia a él y a sus hermanos [también torturados por Cárdenas Palomino], ya que, como recordarán, esta captura de Cárdenas Palomino fue gracias a la denuncia que interpusieron Mario Vallarta, su hermano; Sergio Vallarta, su sobrino, y otros tres personas. Aún no hay denuncias contra Cárdenas Palomino de parte de Israel, pero no quiere decir que no las habrá, y no solamente contra él sino contra todos los que participaron en el montaje", contó en ese momento Sainz.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.