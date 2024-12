ENTREVISTA ¬ Quiero crear una historia que pueda pasarle a una persona: Joana Marcus

Etéreo, de Joana Marcus, es una novela que relata la historia de Caleb, un joven que parece no tener emociones hasta que conoce a una Victoria, una chica con una vida "normal".

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- "Quiero crear una historia en la que tú sientas que podría pasarte a ti", expresó la escritora Joana Marcus al hablar de Etéreo, una novela en la que se cuenta la historia de Caleb, un joven con "una vida complicada", que se cruzará en la vida de una chica llamada Victoria.

Es por eso que a pesar de que gusta de la "fantasía medieval", la joven escritora prefirió contextualizar su obra en la actualidad y denominarla "fantasía urbana". "A mí la fantasía medieval me gusta consumirla, pero no me gusta escribirla", compartió Marcus, la escritora española más leída en América, en entrevista con SinEmbargo.

Por ello, ahondó, "queriendo meter toques fantásticos igual podía hacerlo en un entorno más urbano, que por eso se llama fantasía urbana". En este sentido, la historia gira entorno a Caleb, un joven que parece no tener emociones, lo que en la trama se considera una habilidad especial, hasta que conoce a Victoria.

"Caleb es un chico al que han criado para no tener emociones. La persona que lo crió, que es su jefe, no consideraba importante que él tuviera el mismo tipo de desarrollo humano y emocional que cualquier otra persona, quería crear literalmente una máquina que hiciera sus trabajos, que le hiciera el trabajo sucio", detalló la autora.

En tanto, Victoria, que es una joven normal, se siente fuera de lugar debido a la vida que ha llevado, y cambiara la vida de Caleb, cuando ambos se crucen, ya que la mujer por primera vez despertará un sentimiento de interés en el joven, a quien nunca le había importado nadie.

"Victoria es una persona que también siente que nunca ha encajado, pero no por el mismo motivo, sino porque nunca ha seguido la norma que estaba establecida para ella en plan. Se puso a trabajar muy pequeña, no estudió lo que quería, vive sola siendo muy jovencita, no se habla demasiado con su familia", relató Marcus.

Joana Marcus es una joven nacida en Mallorca, España, en 2000, que "desde pequeña supo que le encantaba la escritura, aunque sus primeros textos solo fueron pequeños relatos", señala el portal de Penguin Random House Grupo Editorial, en donde se destaca que a los 13 años, la autora publicó "su primera historia completa en Wattpad", en donde sigue escribiendo.

