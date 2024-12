El Presidente derrocado confirma que fue evacuado de Siria por las fuerzas de Rusia

Madrid, 16 de diciembre (EuropaPress).- La Presidencia de Siria ha publicado este lunes un comunicado atribuido al exmandatario Bashar al Assad, en el que confirma que fue evacuado el 8 de diciembre desde una base rusa en la provincia de Latakia, y niega que su huida fuera algo "planeado", o que se hubiera planteado "dimitir o buscar refugio" ante la ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

En el comunicado, publicado a través de la cuenta de la Presidencia siria en la red social Facebook y en Telegram, Al Assad ha reseñado que "permaneció en Damasco, llevando a cabo sus funciones, hasta primera hora del 8 de diciembre", cuando "fuerzas terroristas se filtraron" en la capital, forzando su traslado a Latakia.

Así, ha dicho que fue trasladado a Latakia "en coordinación con los aliados rusos" con el objetivo de "supervisar las operaciones de combate". "A la llegada a la base aérea de Hmeimin quedó claro que nuestras fuerzas se habían retirado completamente de todas las líneas de batalla y que las últimas posiciones militares habían caído", ha destacado.

BREAKING🚨Bashar Al Assad has issued his version of events on the last days of #Syria 🇸🇾

But the question remains. Who ordered the army to retreat? Because it’s absolutely known they were given orders to retreat. pic.twitter.com/7aMNXqvscT

— Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) December 16, 2024