Vinícius Júnior y Aitana Bonmatí ganan los premios FIFA a mejores futbolistas del año

DOHA (AP).- Vinicius Junior, astro del Real Madrid, consiguió finalmente un importante premio global como jugador.

El brasileño fue nombrado el martes el jugador del año en los premios “The Best” de la FIFA, donde la volante del Barcelona, Aitana Bonmatí, continuó dominando los honores de la rama femenina.

Vinicius, de 24 años, se sintió tan decepcionado en octubre, tras perder la votación por el Balón de Oro ante el mediocampista español del Manchester City Rodri, que tanto el futbolista sudamericano como su equipo boicotearon la ceremonia en París en señal de protesta.

Esta vez Rodri quedó segundo, a cinco puntos de Vinícius. El delantero brasileño estuvo en la ceremonia de la FIFA para recoger su galardón después de haber viajado a Doha el lunes con el Madrid para la final de la Copa Intercontinental que disputará este miércoles contra el Pachuca de México.

“No sé siquiera por dónde comenzar”, dijo Vinícius. "Todo esto era tan lejano que parecía imposible.

“Yo era un niño que simplemente jugaba descalzo al fútbol en las calles de São Gonçalo, cerca de la pobreza y la delincuencia. Estar aquí es muy importante para mí, porque hago que muchos niños vean que no es imposible llegar”.

Bonmatí ganó el premio a la mejor jugadora del año, logrando trofeos consecutivos en la versión de la FIFA del Balón de Oro, un premio más antiguo y prestigioso. Ambos galardones estuvieron alguna vez unificados.

La jugadora catalana de 26 años ha ganado el Balón de Oro durante dos años consecutivos. Conquistó la liga y la copa españolas, así como la Liga de Campeones de Europa con Barcelona en 2024.

Otro que repitió galardón Emiliano Martínez, del Aston Villa y de la selección argentina, elegido el mejor arquero del año.

El también argentino Alejandro Garnacho se llevó el Premio Puskas al mejor gol, por la chilena que ejecutó por el Manchester City ante el Everton en noviembre de 2023.

Marta consiguió el trofeo que lleva su nombre. El primer Premio Marta se le entregó por el tanto que consiguió con Brasil ante Jamaica en junio.

La FIFA indicó que los ganadores de los premios fueron decididos por un “sistema de votación ponderado de manera igualitaria” por los aficionados, los actuales capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales, y representantes de la prensa.

Hubo una lista de 11 finalistas para ambos premios. Los contendientes fueron seleccionados con base en sus actuaciones desde el 21 de agosto de 2023 hasta el 10 de agosto de 2024.

Vinícius tuvo la mejor temporada de su carrera, anotando 24 goles en 39 apariciones con el Madrid y ayudando a que el equipo español extendiera su récord con una 15ª Copa de Europa.

Para Vinícius fue su segundo trofeo de la Liga de Campeones.

También anotó en el encuentro por el título, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en dos finales de la Liga de Campeones.

