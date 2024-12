Premier de Alberta, quien pidió expulsar a México del T-MEC, revira a burlas de Trump

Danielle Smith, Primera Ministra de Alberta, Canadá, respondió a las burlas que hizo Donald Trump sobre que dicho país debería formar parte de Estados Unidos.

Por Rob Gillies

TORONTO (AP).- La Primera Ministra de Alberta respondió el miércoles a las burlas de Donald Trump diciendo que el déficit comercial con el país se debe a los miles de millones de dólares en materias primas que se envían al sur, los cuales generan una riqueza de billones de dólares en Estados Unidos.

Trump afirmó que Estados Unidos “subsidia” a Canadá y ha amenazado con imponer un arancel del 25 por ciento sobre todos los productos canadienses.

“¿Nadie puede responder por qué subsidiamos a Canadá por más de 100 mil millones de dólares al año? ¡No tiene sentido!”, publicó Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social el miércoles. “Muchos canadienses quieren que Canadá se convierta en el estado 51. Ahorrarían una enorme cantidad de dinero en impuestos y protección militar. ¡Creo que es una gran idea! ¡Estado 51!”.

Danielle Smith, Primera Ministra de la provincia petrolera de Alberta, ignoró los comentarios más recientes de Trump sobre el “estado 51” y se atrevió a responder a su pregunta.

“Buena pregunta sobre el déficit comercial con Canadá, señor Presidente. Esto se debe a que Canadá (Alberta, en particular) envía miles de millones en materias primas (petróleo, gas, minerales, cereales, ganado, madera, etc.) hacia sus fábricas y refinerías en Estados Unidos, las cuales sus grandes compañías y trabajadores estadounidenses transforman y comercializan en todo el mundo, incluso de regreso en Canadá (somos su mayor cliente, por mucho)”, publicó Smith en la red social X.

Alberta envía 4.3 millones de barriles de petróleo y gas a Estados Unidos cada día.

Smith dijo que hay millones de trabajadores y compañías estadounidenses que dependen “de estas materias primas asequibles de Canadá para generar billones de dólares de riqueza en su país”.

Aproximadamente el 60 por ciento de las importaciones de crudo y el 85 por ciento de las importaciones de electricidad de Estados Unidos provienen de Canadá.

La Embajadora de Canadá en Washington, Kirsten Hillman, ha dicho que Estados Unidos tuvo un déficit comercial de 75 mil millones de dólares con Canadá el año pasado. Pero destacó que una tercera parte de lo que Canadá vende a Estados Unidos son exportaciones de energía y que los precios han estado altos

“Somos una décima parte del tamaño de Estados Unidos, por lo que un acuerdo comercial equilibrado significaría que per cápita compramos 10 veces más de Estados Unidos de lo que ellos nos compran a nosotros. Si esa es su métrica, ciertamente lo discutiremos”, dijo Hillman en una entrevista reciente con la AP.

Smith dijo que asistirá a la investidura de Trump. Sus comentarios se producen un día después de que el Primer Ministro de Ontario, Doug Ford, declaró que el plan de Trump de imponer aranceles generalizados del 25 por ciento sobre todos los productos canadienses sería un “desastre” que perjudicaría a los mercados bursátiles de Estados Unidos.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio a Estados Unidos y cuenta, además, con 34 minerales y metales críticos de importancia para el Pentágono.

Alrededor de dos mil 700 millones de dólares (tres mil 600 millones de dólares canadienses) en bienes y servicios cruzan la frontera entre ambas naciones todos los días. Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos.