Claudia niega negociación con los Yunes; dirigencia de Morena decidirá si los acepta

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que no hubo una negociación con Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares para dar el voto decisivo en la aprobación de la Reforma Judicial en el Senado.

"Lo que entiendo es que fue una decisión de ellos y también se ha dicho que fue para quitarles las carpetas de investigación que llegaron a tener. Es una decisión de ellos haber votado en su momento a favor de la reforma al Poder Judicial. No hubo negociación, hasta donde yo sé, de que iban a entrar o no a algún partido político. Y en todo caso es una decisión que tiene que tomar la dirigencia de Morena sobre si, de acuerdo a los estatutos, purieran entrar o no a Morena. Pero no es que haya sido, hasta donde yo conozco, una negociación. Es una decisión de ellos el haber votado por las propuestas que envió en su momento el Presidente y que hemos estado enviando", explicó desde Palacio Nacional.