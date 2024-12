Conciertos, Cirque du Soleil y cartas para este fin semana en la Ciudad de México

¿Quieres ir a un concierto gratis? Este fin de semana Chetes ofrecerá uno en la capital mexicana; también hay otras actividades muy divertidas, aquí te dejamos algunas opciones.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- El año se está terminando pero la Ciudad de México aún tiene actividades para disfrutar, en especial en estos días festivos y de vacaciones.

Kurios de Cirque du Soleil

El Cirque du Soleil trae Kurios, una presentación llena de música y magia que nos lleva hasta el laboratorio de un inventor que está convencido de de que existe un mundo oculto e invisible lleno de grandes sueños e ideas. Cuando el inventor logra abrir este mundo, todo se detiene y una serie de personajes invaden su gabinete dando vida a creaciones curiosas. Kurios es una celebración del poder de la imaginación.

Este es el último fin de semana de Kurios, así que es una oportunidad para no dejar pasar.

¿Dónde? Gran Carpa Santa Fe (Avenida Vasco de Quiroga, Álvaro Obregón, Lomas de Santa Fe, 01376).

¿Cuánto? De los mil 900 a los 4 mil 800 aproximadamente. Los boletos se adquieren en Ticketmaster.

La carta a los Reyes Magos en el Palacio Postal

Esta es una actividad especial para quienes aún no escriben su carta para los Reyes Magos y qué mejor que en el Palacio Postal donde ofrecen talleres para redactar y enviar la lista de deseos a los Reyes Magos. Una actividad divertida y llena de nostalgia para compartir en familia.

El taller de cartas navideñas en el Palacio Postal estará disponible hasta el 5 de enero, de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 5 de la tarde, a excepción del 31 de diciembre que se realizará de 10:00 a 14:00 horas.

¿Dónde? Palacio Postal (C. de Tacuba 1, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México)

¿Cuánto? El kit tiene un costo de 25 pesos.

Verbena Navideña

La Verbena Navideña continua en el Zócalo con diversas actividades para toda la familia, como funciones de pastorelas, un bazar y presentaciones musicales. La Verbena permanecerá en el Zócalo hasta el 30 de diciembre.

Este sábado 28 se presenta Chetes a las 19:30 horas. El cantante mexicano interpretará temas como "Completamente", "Azul oscuro" y "Si tú no vuelves", entre otras.

El domingo 29 es turno de Austin TV a las 19:30 horas. La banda mexicana que se caracteriza por usar máscaras y por su sonido instrumental de rock, llegará al Zócalo capitalino.

¿Dónde? Zócalo de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución s/n , Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México) de 10 a 23 horas.

¿Cuánto? Sin costo

The Illusionists Magic of The Holidays

El Teatro Telcel se llana de magia y danza con The Illusionists Magic of The Holidays, un espectáculo internacional que impresiona a todos sus asistentes con trucos y actos sorprendentes.

La edición que se presenta actualmente es una especial por Navidad y destaca por sus actos de riesgo y destreza, Cuenta con 20 números entre ellos un escape supervisado por medidas de seguridad rigurosas, además de participaciones del público, lo que añade más emoción al espectáculo.

The Illusionists Magic of The Holidays cuenta con el talento de: Andrew Basso, Enzo Weyne, Hyunjoon Kim, Sam Powers, Sos, Victoria Petrosyan y Joaquín Kotkin, el mago más importante de México.

¿Dónde? Teatro Telcel (Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 386, Amp Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México).

¿Cuánto? Los precios van de los 915 a los 3 mil pesos aproximadamente. Los boletos se adquieren en Ticketmaster.

Pistas de hielo

Cada alcaldía cuenta con una pista de hielo para que la familia disfrute de patinar en una experiencia que va muy acorde al cierre de año. Para checar dónde está ubicada cada pista de hielo sólo da clic aquí.

¿Dónde? Cada alcaldía designó un lugar para la pista de hielo.

¿Cuánto? Las pistas de hielo dispuestas por el Gobierno de la Ciudad de México no tienen costo.

