Doce uvas al 2025

Uva 1: Que la economía mexicana vuele expectativas. El 2024 fue complejo por la incertidumbre electoral en México y Estados Unidos, las elevadas tasas de interés del Banco de México y la frágil manufactura global. La economía sorprendió al alza en el tercer trimestre, pero persisten nubarrones. Los pronósticos de expansión del PIB nacional de 1.5 por ciento del Banco Mundial, de 1.2 por ciento de la OCDE e incluso de 2.3 por ciento de Hacienda son bajos para un país de ingreso medio. Pesa la suerte, pero también herencias fiscales, monetarias, comerciales y bancarias rígidas.

Uva 2: Que la semana laboral de 40 horas sea promesa cumplida. La OCDE labora en promedio 36 horas semanales, 20 menos que el Reino Unido antes de la Gran Depresión. La buena es que trabajamos menos y producimos más, la mala es que los países menos desarrollados padecen los horarios más severos. Un mexicano trabaja cada año mil horas más que un alemán o danés. Antes que orgullo, debiera generar rubor. El discurso del Zócalo donde Sheinbaum enlistó sus 100 compromisos abrió anchas alamedas por donde pasan anhelos de libertad de tiempo.

Uva 3: Que se debata en serio una reforma fiscal. Ninguna transformación o revolución memorable deja los impuestos intactos. Pero recaudar sin justicia social es receta de encono popular y lastre económico. La fijación del PRI y del PAN con la proporcionalidad y la tributación del consumo fueron políticas regresivas puestas en su debido lugar histórico. Las izquierdas mexicanas deben fijar una postura audaz que refuerce la legitimidad lograda mediante los programas sociales y casos pedagógicos como el de Grupo Elektra. Cualquier reforma redistributiva viable será progresiva —no paulatina ni progresista, como suelen confundir los no iniciados— o no será.

Uva 4: Que Trump anexe un epílogo al “Arte de la negociación” favorable a México. Claudia Sheinbaum ha recibido buena crítica entre la prensa liberal estadounidense, hoy necesitada de figuras eficaces de contraste. Pero la amenaza representa un condicionante aún por torear. Una posibilidad es que Trump recule so pretexto de una súbita disminución de flujos migratorios y narcóticos inducida por él. Pero ausentes tanto un acuerdo pleno como una imposición a rajatabla que luce improbable porque el magnate no podría presumir victorias rápidas, existen escenarios intermedios donde la tasa arancelaria del 25 por ciento caiga a niveles manejables o donde un desfase de entrada extienda las negociaciones. No serían catastróficos. Huelga decir que Ebrard se juega su resto.

Uva 5: Que los conservadores canadienses no trapeen la pista con Trudeau. La tentación de sumar a Canadá como estado 51 suena descabellada y hasta burlona, pero resta dignidad a la investidura de un primer ministro que lastra una desaprobación del 70 por ciento y que no logra ni la mitad de intención de voto que los primos-hermanos de los republicanos del sur. Que Trump ahonde un resultado electoral en el vecino sentaría delicados precedentes. Encima, Elon Musk vivió en Canadá antes de migrar a Estados Unidos y podría colmar los bolsillos libertarios de forma abierta o encubierta: otra afrenta democrática.

Uva 6: Que los votantes abofeteen a la ultraderecha latinoamericana. La región tendrá un calendario intenso con presidenciales en Ecuador, Bolivia, Honduras y Chile, además de legislativas en Argentina y judiciales en México. El inclemente péndulo, el clima internacional y divisiones internas en las izquierdas podrían favorecer al conservadurismo radical. No se trata de “votar bien”, como apuntó la jubilada pluma de Vargas Llosa, sino de aceitar la artillería de guerra electoral para contener y de ofrecer horizonte para crecer.

Uva 7: Que Vox y el trumpismo no abran filial en México. México Republicano tiene una constelación de estrellas conservadoras que van desde un representante —¿observador, patrocinador? — de los republicanos estadounidenses hasta un numerario del Opus Dei dedicado desde su llegada a México (2000) a la urgencia nacional de “rastrear los inicios del movimiento sionista” (Plaza y Valdés Editores). Trump, Abascal y Milei tienen la mira puesta en México como excepción de la expansión ultra. La red de aliados domésticos y domesticados busca el registro partidista que avance la estaca al corazón del PAN.

Uva 8: Que Ricardo Salinas Pliego contenga su canallismo circense como sello político. Ser bravucón e incorrecto contra el débil funciona. Ahí están Hitler de arquetipo y Trump de validador contemporáneo. Los sicarios mediáticos de la TV Azteca libertaria son escudo protector y artillería pesada para avanzar intereses empresariales y políticos. La omertá del gremio y el infame “perro no come perro” amplía el círculo de influencia de un magnate que se juega todas las fichas— su fortuna, reputación y cola de vida— para ser el Berlusconi mexicano.

Uva 9: Que Morena imponga un cerco sanitario contra impresentables. Para el lector político sagaz, las sumas de tránsfugas sugieren debilidad. Los brazos abiertos al chapulineo oportunista vuelven poco sorprendente que los gobiernos estatales y locales de Morena aún no alcancen la altura del proyecto nacional. El fichaje odebrechtiano puso de relieve un pragmatismo radical que quizá ayude a la gobernabilidad a pequeña escala (cuestionable), pero en la pista principal desvanece la legitimidad del relato anticorrupción y altera los balances internos aún propicios al cambio con justicia social.

Uva 10: Que Monreal sofoque la grilla. En todo partido-movimiento hay rudos y técnicos, protagonistas y actores de reparto. El diputado se esfuerza por recordarnos cuál es su lugar histórico. Pero muchos quisieran evitar recordatorios cotidianos que colman la agenda pública de guerra interna y defensa de intereses particulares. Cuando la sustancia se diluye en agua, el menjurje restante puede irritar al paladar. En plenas fiestas, Monreal buscó emular al niño del tambor y ropopompom deslumbrar, pero quedó como grinch que roba la navidad.

Uva 11: Que la presunta prensa liberal encuentre coherencia en Gaza. Entre debates sobre la conveniencia de llamar al genocidio por su nombre o cubrirlo de eufemismos, el asesinato de doscientos periodistas en Palestina enfrenta el silencio atronador de un gremio de indignación selectiva. Los encabezados y encuadres de CNN y la BBC desnudan el propósito de tapar la aberración generacional desatada por Netanyahu. Queda en flagrancia que el poder blando de los Estados Unidos es la más efectiva apología a cualquier crimen de lesa humanidad.

Uva 12: Que Biden sea juzgado por su conciencia y por la Historia, no por un MAGA vengativo. Sí, las doce uvas tratan de buenos deseos y del dulce sabor del optimismo. Pero van también de aprendizajes y lecciones morales. El presidente demócrata dio la espalda a Palestina como es esperable de un halcón en asuntos exteriores. Y así debe ser recordado: como un político de su tiempo, sin trascendencia ni legado. Estar con el débil implicaba tomar bando con los miles de asesinados con bombas hechas en Estados Unidos y financiadas con su presupuesto federal. Ahora, llegado Trump al tablero de mando, la absolución a Hunter Biden podría ser coartada republicana para iniciar una cacería expiatoria, pero por razones secundarias y no por un clamor de justicia internacional. Como cada diciembre, el pantano de Washington se encarga de que las uvas de fin de año, siempre tan personales y cabalísticas, queden en buenos deseos y… poco más que eso.

