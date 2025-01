Grupos de derecha de México usan el fentanilo para incendiar la conversación en redes

El experto en análisis de datos Carlos Augusto Jiménez Zarate platicó en entrevista cómo actores políticos mexicano de derecha han inflado la discusión digital del fentanilo para atacar al Gobierno. Apuntó que un análisis georeferenciado encontró además que esta estrategia digital se alimenta por desde trolls centers Colombia, España, Argentina para incidir en la narrativas en México

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– Mientras que en Estados Unidos la conversación en redes sociales sobre el fentanilo ha disminuido en la última semana y ha girado en torno a una problemática de salud, en México el tema ha sido empleado como una caja de resonancia de grupos políticos de derecha, sobre todo a partir de la publicación del artículo en The New York Times sobre un supuesto laboratorio de fentanilo en Sinaloa, el cual fue desmentido por el Gobierno de México.

“Comparando la población de Estados Unidos con la de México, en estos siete días en posts y reposts directos, alcanzaron 75 mil interacciones en EU y acá en México durante estos últimos siete días se alcanzó 200 mil con un engagement directo de más de un millón de la conversación digital sobre el tema de fentanilo derivado de este reportaje”, comentó en entrevista con Café y Noticias el doctor en Ingeniería, Carlos Augusto Jiménez Zarate, especialista en análisis de datos, redes, sistemas complejos y de la neointeracción socio-digital.

La pandemia de sobredosis por fentanilo se explica en gran parte por el papel que las farmacéuticas estadounidenses tuvieron en los años 90 con las fuertes campañas publicitarias para vender, mediante una prescripción permisiva, a este opioide como la panacea de los analgésicos. El resultado es conocido por todos: una pandemia de adicción y muertes que ha sacudido a Estados Unidos y a Canadá, y que tiene a México en la mira del Presidente electo Donald Trump. De ahí que el tema allá se centre allá en un tema de salud pública.

De hecho, Jiménez Zarate dio a conocer este jueves un análisis en el cual encontró que la conversación digital sobre el fentanilo no ha sido tendencia en EU e incluso el tema ha ido a la baja. “Mientras en México un reportaje desinformativo del New York Times impulsado por una campaña artificial posicionó el tema en redes y medios”. Los mismos datos muestran que “el análisis sociodemográfico de las interacciones por el tema nos revela que los usuarios de los EU tienen un mayor interés por la familia, mientras que por ocupación en México los que más hablan del tema son o tienen intereses políticos”.

Carlos Augusto Jiménez precisó que los picos altos de interacción que detectó en el tema de fentanilo en México se derivan del reportaje New York Times “donde en las redes se ha vuelto una caja de resonancia para grupos conservadores o de derecha o de la oposición en México, lo que yo he podido identificar es totalmente artificial, vemos cómo se comporta en Estados Unidos de manera más orgánica la conversación, llega a un pico y después va hacia la baja y en México no, se ha mantenido durante estos últimos días con estos picos intensos de interacción tratando de culpar a México solamente por el consumo de drogas en los Estados Unidos”.

Jiménez Zarate es autor del libro Fake news y la ciberguerra contra la #4T, en cual, dice, demostró con metodología científica todo una maquinaria artificial de tendencias en contra de la Cuarta Transformación en el sexenio del Presidente López Obrador. “Allí están, por ejemplo, todos los partidos de oposición, el PAN, el PRI, el PRD. También están los liderazgos empresariales como Claudio X. González. Están los medios de comunicación masivos tradicionales que mandaban en México como Televisa, todos los comentaristas super estelares, es decir toda esta comentocracia se une para propagar estas noticias o desinformaciones”.

Dijo que además se apoyan en un equipo de trolls, es decir cuentas anónimas empleadas para atacar e incidir y propagar estas noticias falsas. Y después, en un tercer círculo, ahondó, una maquinaria artificial de cuentas automatizadas. ”Estos bots lo que tienen como finalidad es inflar estos tweets y está claramente identificado en esta investigación que hice, en el libro, que la interacción de la oposición, del grupo conservador de la derecha, es súper mayor que la interacción de los grupos que apoyan a la Cuarta Transformación”.

“Esta interacción que a veces es 4 o 5 veces superior, pues es artificial, porque lo vimos reflejado en la elecciones, el año pasado donde la Cuarta Transformación se lleva la mayoría en la Cámara de Diputados en los senadores y en donde se disputó algún cargo de elección con sus partidos pues ganan no y eso te da pie y eso válida la hipótesis de que pues son tendencias artificiales construidas sistemáticamente solamente para tratar de manipular pero no han tenido un efecto en la población mexicana, pero siguen insistiendo por eso es importante esta comparativa”.

Carlos Augusto Jiménez Zarate refirió que a partir de un análisis georeferenciado en el tema del fentanilo en español siempre inciden en estos ataques posiciones de Colombia, España, Argentina donde están troll centers muy conocidos que tratan de incidir en la narrativas en México

“Y en el fentanyl, como palabra en inglés, en Estados Unidos el 95 por ciento es localizado en Estados Unidos, entonces estas comparativas te dicen cómo estas narrativas están contaminadas por trolls centers de otros países y en Estados Unidos se focalizan en una narrativa orgánica de la sociedad estadounidense”, indicó.

Expuso que en Estados Unidos hay notables diferencias con respecto a los usuarios que están conversando en español focalizados en México y como por ejemplo, los usuarios en Estados Unidos sus intereses, los intereses que ellos les mueven más, es la familia. “Si lo comparamos en México, las ocupaciones o los intereses de los usuarios son más políticos, entonces esto nos da pie a decir, sabes que esto es un tema político, no es un tema que preocupe a la sociedad mexicana como tal, sino que está derivado de cuestiones políticas”.

“Entonces sí es importante hacer estas comparativas porque pues nos muestra que en el país donde está sucediendo, digamos la mayor catástrofe sobre muertes por sobredosis en su mayoría por opioides en su mayoría por fentanilo pues no hay un interés y el interés es digamos más personal, más familiar”.

