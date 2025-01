ENTREVISTA ¬ Llegaremos a 12 millones de estudiantes con la campaña: Leticia Ramírez

En entrevista con "Los Periodistas", Leticia Ramírez Amaya detalló que la campaña “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata” se basará en dos grandes ejes, la prevención y comunicación y la atención.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y de Atención Ciudadana afirmó que la campaña “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”, la cual fue presentada esta mañana por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo llegar a más de 12 millones de estudiantes con información clara y precisa sobre los riesgos que genera el consumo de las drogas.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Ramírez Amay quien también es coordinadora de la campaña detalló que esta busca prevenir el consumo no solo del fentanilo, sino de todas las drogas.

"En el caso de la prevención habrá folletos, espectaculares, entrevistas, pláticas, etcétera. Queremos llegar a cerca de 12 millones de estudiantes con la información precisa, clara, sin titubeos, así tajante, no tenemos que generar dudas, no es una cosa con la que podamos estar jugando".

Leticia Ramírez señaló que la campaña se basará en dos grandes ejes, la prevención y comunicación y la atención.

"Esta es una de las grandes tareas, informar, porque uno de los grandes objetivos de esta campaña es la prevención de las adicciones. Ahorita planteamos el fentanilo, pero el objetivo son todas las drogas, empezamos con esta y tenemos dos pilares, prevención y comunicación y atención".

La funcionaria mencionó que la campaña es encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y se trata de un esfuerzo conjunto del Gobierno federal.

"Es importante para la Presidenta Claudia Sheinbaum, ella encabeza esta campaña, nosotros ayudamos en la coordinación pero la encabeza la Presidenta. Estamos todos, no es solo una dependencia, no es un solo un área la que tiene que hacer este trabajo, es el gobierno en su conjunto".

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó la campaña “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”, la cual tiene como objetivo el prevenir el consumo de drogas.

“El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá principalmente, pero no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud”, dijo.

