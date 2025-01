¿Es peligroso el metapneumovirus humano que ha desatado alarma en China? Esto sabemos

Por Raúl Rivas González

Miembro de la Sociedad Española de Microbiología, Universidad de Salamanca.

Madrid, 7 de enero (TheConversation).- La situación de vigilancia nacional de enfermedades infecciosas respiratorias publicada por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades muestra que las enfermedades infecciosas respiratorias agudas están aumentando en el país asiático. Entre ellas, los casos de metapneumovirus humano entre personas menores de 14 años muestran una tendencia ascendente, especialmente en las provincias del norte.

¿Es el metapneumovirus humano un virus nuevo? ¿Es muy contagioso? ¿Hay que preocuparse por si esta tendencia se extiende al resto del mundo?

Aunque nunca haya oído hablar de este virus, es muy probable que alguna vez haya estado infectado por él. El metapneumovirus humano es un virus de la familia de los paramixovirus, de la que también es miembro el virus respiratorio sincitial (VSR), que es el principal responsable de enfermedad del tracto respiratorio inferior en lactantes y niños pequeños a nivel global.

Fue descrito y aislado por primera vez en el año 2001 en Países Bajos, en personas con infección respiratoria aguda. Pero estudios retrospectivos sugieren que el patógeno ha estado circulando en humanos durante al menos 50 años antes. Algunos análisis genéticos han demostrado que el ancestro reciente más cercano del metapneumovirus humano es el metapneumovirus aviar, un virus de aves. Eso implica que estaríamos ante otro ejemplo de zoonosis, es decir, de un patógeno animal que salta a los humanos. Como fue el caso de la COVID-19.

El metapneumovirus humano es una de las principales causas de infecciones respiratorias de las vías superiores e inferiores en personas de todas las edades, aunque es especialmente preocupante en niños pequeños, adultos mayores, personas con sistemas inmunológicos debilitados y pacientes con enfermedades subyacentes, como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

A nivel global, el HMPV se detecta en aproximadamente el tres por ciento al 10 por ciento de las hospitalizaciones de niños pequeños menores de cinco años de edad con infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores. De hecho, las estimaciones apuntan a que el 90 por ciento de los niños en todo el mundo han experimentado al menos una infección por HMPV antes de cumplir cinco años.

Los síntomas comunes asociados con el HMPV incluyen tos, fiebre, congestión nasal y dificultad para respirar. En algunos casos, incluso pueden progresar a bronquiolitis, neumonía o agravamiento de asma.

En general, las infecciones por HMPV causan síntomas leves en adultos sanos, pero son potencialmente mortales en los grupos de riesgo. El virus ha sido aislado en todos los continentes y tiene una distribución estacional. En el hemisferio norte, las infecciones por HMPV suelen empezar a finales del invierno (enero) y alcanzar su pico máximo en marzo. En el hemisferio sur, ocurren principalmente en los meses de junio y julio. Por desgracia, es común que el HMPV produzca coinfección con otros virus respiratorios como el virus respiratorio sincitial humano, el coronavirus SARS-CoV-2 y el virus de la gripe.

El reservorio natural de este patógeno son los seres humanos. Lo habitual es que la transmisión del HMPV de una persona infectada a otra ocurra a través de las secreciones respiratorias (gotitas expulsadas al toser o estornudar), por contacto personal directo o por tocar superficies u objetos contaminados y después de palpar la boca, nariz u ojos sin lavarse las manos.

