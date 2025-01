Javier May confirma captura de presuntos asesinos del empresario Mario Peralta

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció este sábado la captura de dos personas presuntamente implicadas en el asesinato del empresario Mario Peralta.

El crimen ocurrió tras un asalto luego de que la víctima retirara una fuerte suma de dinero de un banco.

Mario Peralta, empresario limonero y exregidor del PRI, fue atacado la tarde del jueves en el fraccionamiento Jardines Country. Los responsables lo alcanzaron mientras conducía por el bulevar Bicentenario en Villahermosa.

El ataque habría sido perpetrado por dos hombres en motocicleta, quienes dispararon contra el vehículo en el que viajaba Peralta junto con su esposa. Tras el ataque, la camioneta perdió el control y terminó sobre el camellón.

Las cámaras de seguridad captaron a los agresores, quienes portaban cascos y usaban una motocicleta para huir de la escena. Esa evidencia permitió a las autoridades identificar y detener a los presuntos responsables.

Javier May reiteró su compromiso con la seguridad y la justicia, afirmando que en Tabasco no habrá impunidad para quienes cometan actos de violencia.

#Motosicarios ejecutaron en la zona exclusiva del #Country en #Villahermosa al empresario Mario Peralta Jiménez, ex regidor en la administración del ex presidente municipal de Centro Jesús Ali y sobrino del ex titular de (SOTOP), Héctor Peralta. pic.twitter.com/g4nBLkjO7u

— Luisma (@LumaLpez1) January 10, 2025