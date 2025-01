El Plan México necesitará empleos especializados, en la construcción e investigadores

La tercera meta del Plan México, presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y en sectores estratégicos. Para lograr dicho objetivo, es necesario que el gobierno invierta en investigación y profesionalización de la mano de obra, además de no deprimir los salarios.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 13 de enero el Plan México: Estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable para la prosperidad compartida, que buscará implementar a lo largo de su sexenio. Se trata de un proyecto de 12 metas, incluída la generación de empleos, para reducir la pobreza y las desigualdades, industrialización y crecimiento, de largo plazo.

Quieren promover la relocalización, elevar contenido nacional y regional con un modelo de sustitución de importaciones. Hasta ahora, el gobierno ya se tienen contabilizados 277 mil millones de dólares de inversiones que buscan llegar a México de dos mil proyectos que ya están registrados y se encuentran definiendo los siguientes pasos para su implementación en el país.

La tercera meta de este Plan México es generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y en sectores estratégicos, bien remunerados. ¿Qué se necesita para que esto se cumpla?

Investigadorxs, necerarios para el Plan México

De acuerdo con Mario Campa, para conseguir esta meta de los 1.5 millones de empleos adicionales a los que año con año se crean, un promedio de más de 200 mil, es necesario que el Gobierno Federal se apoye del sector privado, pero en lo que respecta a los empleos públicos que se puedan generar, dónde se vería la mayor cantidad es en la construcción.

La administración de Sheinbaum generará empleos para construir carreteras, puertos, lo necesario para los proyectos de trenes de carga y pasajeros, sobre todo en la industria para impulsar la sustitución de importaciones. Pero igualmente es necesario que se invierta en universidades y centros de investigación.

La nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación “necesita agregar muchos investigadores porque difícilmente la inversión privada va a aportar tanto en términos de conocimiento o desarrollo de patentes”, comentó Campa.

Y es que esta es otra de las metas del Plan México, dar empleo a 150 mil profesionistas y técnicos anuales con formación continua alineada a sectores estratégicos y 100% de educación dual en media superior técnica. Esto es importante “porque de la capacidad de innovación y talento de las y los trabajadores es que dependen las economías”.

De acuerdo con el Observatorio Económico “México, ¿cómo vamos?”, 2024 cerró en semáforo naranja en cuanto a la generación de empleos de servicios profesionales, científicos y técnicos, pues la meta sectorial quedó en 85.3%de la meta sectorial, es decir, el desempeño deseable que debería tener de acuerdo al crecimiento y desarrollo económico del país.

Lo importante de la mano de obra calificada para el Plan México

El economista Mario Campa compartió también lo indispensable que es la generación de empleos pero que sea mano de obra calificada, para lograr el objetivo de 1.5 millones de nuevos puestos de trabajo adicionales. Eso, en gran medida, es parte del crecimiento económico de los países asiáticos.

“Buena parte del milagro asiático lo vinculan a los subsidios que se les dan a los campeones nacionales, es decir, empresas vinculadas y protegidas por el Estado. Pero se habla poco del gran capital humano y todo lo que se haga tiene que venir acompañado de eso, de personas. Si China es productiva, no es sólo por los salarios deprimidos, sino tiene que ver una fuerza humana muy capacitada, muy educada, eso es un acompañante indispensable”, dijo Campa.

Y otro aspecto destacado por el especialista fue la elección de lugares por parte de la inversión privada para instalarse pues la mayor parte de las empresas eligen ciudades con personas ingenieras disponibles o el medidor de los ingenieros per cápita. Si bien esta cifra ha ido en aumento (porque en 2002 había 8.8 ingenieros por cada mil habitantes; en el 2012, 10.8 ingenieros por cada mil habitantes, y para 2020, este indicador llegó al 0.10%, en doble de lo que ocurre en EU y Canadá), aún no es suficiente, menos los salarios.

“Las empresas tienden a irse a las grandes ciudades porque si se van a donde no hay personas capacitadas van a batallar mucho en llenar las vacantes y todo eso es costo, es importante mano de obra calificada, no deprimir los salarios sino aportar al bienestar de los trabajadores y por su formación, no solo académica, también profesional”.

Empleos generados en 2024

Durante 2024 se agregaron únicamente 213 mil 993 puestos de trabajo al registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la segunda generación de puestos de trabajo más baja en los últimos 15 años, solo después de 2020, año en el que impactó la pandemia de Covid-19.

Lo anterior da un registro total de 22 millones 238 mil 379 puestos de trabajo, debajo del nivel que México tendría si no hubiera existido el choque de la pandemia pues previo a ésta hubo un déficit de alrededor de 1 millón 400 mil puestos de trabajo.

Otros datos del “México, ¿cómo vamos?”, que analizan desde la cifras oficiales, es que al cierre de 2024, Nuevo León es la entidad que mayor cantidad de empleos generó en el año, un 116% comparado con el año anterior. Del resto de las entidades que registraron un crecimiento anual, las de mejor desempeño fueron el Estado de México, Hidalgo y Guerrero.

Y en extremo contrario, 11 entidades federativas presentaron un retroceso anual respecto al cierre de 2023, en donde Tabasco registró el peor desempeño con una tasa de -12.2%, y con lo que por segundo año consecutivo se encuentra entre las dos entidades con una variación anual negativa en el registro acumulado de puestos de trabajo.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez/ Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.