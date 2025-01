TikTok confirma su cierre en EU el domingo, si Biden no da una postura clara

Madrid, 18 de enero (EuropaPress).- La plataforma audiovisual TikTok afirmó que dejará de funcionar en Estados Unidos a partir del 19 de enero, a menos que el Gobierno del Presidente Joe Biden realice una declaración "clara", después de que el Supremo estadounidense avaló la ley que estipula su suspensión.

"Las declaraciones emitidas tanto por la Casa Blanca de Biden como por el Departamento de Justicia no han logrado brindar la claridad y la garantía necesarias a los proveedores de servicios que son fundamentales para mantener la disponibilidad de TikTok para más de 170 millones de estadounidenses", ha afirmado la corporación en su cuenta de la red social X.

