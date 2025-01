Trump prevé una ampliación de 90 días para evitar el cierre de la red social en EU

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que "muy probablemente" dará una prórroga de 90 días a TikTok para evitar su cierre.

En cualquier caso, Trump ha indicado que no ha tomado una decisión definitiva al respecto de la fecha límite que se cumple el domingo para que la empresa matriz china de TikTok venda a un comprador no chino, o se enfrente a la prohibición en Estados Unidos.

The Supreme Court decision was expected, and everyone must respect it. My decision on TikTok will be made in the not too distant future, but I must have time to review the situation. Stay tuned!

Donald Trump Truth Social 11:14 AM EST 01/17/25

