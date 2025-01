“Vamos por el Canal”, dice Trump; "es y seguirá siendo de Panamá", revira Presidente

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- En su reciente discurso, el Presidente Donald Trump destacó la intención de que Estados Unidos retome "su lugar como el país más poderoso y respetado de la tierra". En ese contexto, mencionó algunas propuestas simbólicas, entre las que aludió nuevamente al Canal de Panamá tras insistir en que su objetivo es recuperarlo. Esta declaración fue rechazada de inmediato por su homólogo panameño, José Raúl Mulino.

Según Trump, las autoridades panameñas han incumplido sus promesas y permitido que fuera China quien tuviera el control "de facto" de esta estratégica infraestructura.

Trump buscaba ser un Presidente "pacificador" y resaltó que un día antes de que jurara el cargo, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) accedió a entregar a un primer grupo de rehenes en virtud del alto al fuego suscrito con Israel.

Donald J. Trump Sworn In as the 47th President of the United States

