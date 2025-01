El monumental Djokovic acaba con el sueño de Alcaraz en el Abierto de Australia

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS).- El tenista serbio Novak Djokovic se impuso este martes al español Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Abierto de Australia, primer "Grand Slam" de la temporada que se disputa en pista dura, tras remontar en un partidazo en cuatro sets (4-6, 6-4, 6-3, 6-4) de tres horas y 35 minutos de juego, y accede a su duodécima semifinal en Melbourne, torneo en el que presume de 10 trofeos.

Djokovic superó al murciano remontando el set inicial que se llevó Alcaraz. A partir de ahí, el serbio comenzó a encontrar la profundidad en sus golpes y la solidez desde el fondo de la pista, lo que le permitió ganar tres sets de manera corrida y llevarse el triunfo tras una batalla que se alargó casi a las cuatro horas de partido.

Un partido en el que Alcaraz pagó falta de efectividad en las bolas de rotura al resto en los últimos tres sets del encuentro, en los que aprovechó tan sólo dos de sus siete oportunidades. Además, el serbio supo penalizar los segundos servicios del murciano, con los que tan sólo ganó el 33 por ciento de los puntos jugados, su porcentaje más bajo de todo el torneo.

Por su parte, Djokovic agranda su leyenda accediendo la que será su semifinal número 50 en un "Grand Slam", 12 en Melbourne. Así, se encuentra a tan sólo a dos victorias de conseguir su undécimo título en la Rod Laver Arena, que significaría su 25º "grande".

El partido comenzó con un Djokovic lanzado, que a primeras de cambio se colocó con break arriba, pero el murciano reaccionó al instante, no dejándole confirmar la rotura en el siguiente turno de saque. Un primer set en el que los restos presionaban a unos saques que no acababan de hacer daño.

Así se llegó a 4-4, momento en el que Alcaraz subió su nivel para con dos juegos consecutivos, el primero al resto, apuntarse la primera manga (6-4) en 50 minutos de juego. Antes, con 5-4, Nole tuvo que ir a vestuarios para tratarse de una molestia.

Algo cambió en el serbio en el arranque del primer set, que comenzó a jugar mucho más agresivo y profundo. Mejora que le sirvió para colocarse con break arriba y 3-0 en el marcador. Pero como ocurriera en el primer set, el murciano reaccionó con tres juegos consecutivos para volver a igualar el set. Pero esta vez, el serbio estuvo más certero en el desenlace de la manga y consiguió romper en blanco el saque de Alcaraz con 5-4 a su favor, empatando (1-1) el encuentro.

El partido estaba igualado y el nivel exhibido por ambos tenistas en su momento más álgido. Pero la solidez del serbio fue dándole confianza para encontrar su mejor juego ofensivo —11 golpes ganadores en el tercer sets— y darle la vuelta al marcador y colocarse por delante en sets por primera vez en el partido (2-1). El serbio estaba disfrutando sobre la pista y Alcaraz, por primera vez en el torneo, contra las cuerdas.

Y Djokovic aprovechó la inercia ganadora del tercer set para arrancar la cuarta manga haciendo daño al murciano, que vio como volvía a ceder su saque en su primer turno. Un break que a la postre sería decisivo para acabar cayendo en el partido, ya que, pese a tener hasta tres opciones de quebrar el saque del serbio, no pudo completar ninguna. Así, Nole acabó cerrando el partido en una cuarta manga que se llevó (6-4) y tras casi cuatro horas de partido.

A battle out there today. Thank you Melbourne for your energy 🫶🏼 and well played Jaime Faria, a bright future for sure. Blessed to break another record for most grand slam matches. I love this sport 🎾. Idemooo 🇷🇸 pic.twitter.com/FKHLsMkr3k

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 15, 2025