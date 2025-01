México perdió ante EU por el maíz transgénico sólo en el plano comercial: activistas

A finales de 2024, México perdió el panel de controversia que EU solicitó en el marco del T-MEC para impugnar la prohibición de usar maíz transgénico para consumo humano, pero activistas y desde la academia aseguran que en lo que México sí ganó es en evidenciar que EU no tiene pruebas del daño que este tipo de maíz causaría a la población.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– México perdió el panel de controversia que Estados Unidos solicitó en el marco del T-MEC para impugnar la prohibición de usar maíz genéticamente modificado para consumo humano y su sustitución gradual en la alimentación animal, medidas que quedaron establecidas en un decreto presidencial, sin embargo, desde la academia y la sociedad civil explican que se trató de una discusión comercial porque, en el fondo, a EU no le ha interesado comprobar el efecto a la salud de las y los mexicanos que tendría el consumo de este maíz, lo que ese país ha defendido hasta el momento son sus intereses comerciales.

El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permite a los países iniciar controversias, en este caso, EU solicitó iniciar un panel como respuesta a las medidas que tomó el Gobierno mexicano con un decreto publicado en febrero de 2023 para la protección del maíz y que buscaba proteger la salud de las y los mexicanos, preservar la riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de los maíces nativos de México.

Sin embargo, EU consideró que estas medidas afectarían el comercio y sus exportaciones de maíz amarillo a México. En consecuencia, el Gobierno estadounidense solicitó un panel de controversia en el marco del T-MEC.

Carlos Ventura, uno de los firmantes de la demanda colectiva que ha impedido legalmente la siembra de maíz genéticamente modificado en nuestro país desde hace más de 10 años, aclaró que el fallo del panel de controversia tiene que ver con que México cometió una falta de tipo procedimental en el marco del TMEC, por lo que en la discusión quedaron fuera argumentos sobre los daños a la salud que dejaría a la población mexicana consumir maíz genéticamente modificado, así como el impacto al medio ambiente que tiene el uso de insecticidas relacionados a su cultivo, como el glifosato.

“Estados Unidos como un Gobierno con una fuerte intención de proteger intereses particulares, y son estos intereses de grandes transnacionales que tienen una importancia, como pueden ser las empresas que, por cierto, han sido frenadas por el poder judicial en México para la siembra de maíz transgénico. Nuestra perspectiva como organizaciones de la sociedad civil es que efectivamente hay una ua intención del Gobierno de Estados Unidos de poderse llevar el carro completo, es decir, que no haya ninguna medida, ningún obstáculo no sólo a la comercialización de los maíces transgénicos, que ellos de por sí importan a México”, expuso.

Ana Wegier, investigadora del Jardín Botánico del instituto de Biología de la UNAM, aclaró que, aún cuando el fallo del panel fue negativo para México, eso no significa que el decreto presidencial para proteger a los maíces del país ya no será vigente. La académica también aseguró que México sí ganó al exponer que EU no ha comprobado, ni tiene interés en hacerlo, el daño que causaría el consumo de maíz genéticamente modificado.

“La realidad es que [el fallo] no debería de afectar nuestra producción, nosotros tenemos derecho de comprarle a quien quiera, lo que dejó bien claro este panel, y es una de los asuntos más importantes que México realmente ganó, es que, a pesar de que no fue el tema ni la salud ni el medio ambiente ni la importancia de los maíces nativos para México, ni cómo los regulamos, México habló tanto del tema que Estados Unidos terminó aceptando que eso no le interesa cuando realiza las evaluaciones de los riesgos que pueden traer los maíces genéticamente modificados.

“México siempre se ha preguntado: ¿es seguro para la población, en el caso que sea, por la razón que sea, si consume maíz genéticamente modificado? Lo que Estados Unidos terminó diciendo es: ‘A mí no me interesa, no me interesa que el pueblo de México consuma 10 veces más maíz que el de Estados Unidos’. Eso quiere decir que no ha evaluado qué pasa, tal vez evaluó qué pasa si consumes como las personas consumen en Estados Unidos, pero nunca he evaluado una exposición muchísimo mayor”.

Luego de perder ante el panel de T-MEC, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó esta semana una iniciativa de reforma constitucional para prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en México.

La iniciativa busca reformar los artículos 4 y 27 de la Constitución y establecer que el maíz es un elemento de identidad nacional, por lo que su cultivo debe ser libre de transgénicos y establecería la importancia de priorizar su manejo agroecológico.

Hemos recibido iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia de 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐚𝐢́𝐜𝐞𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 que tiene como objetivo declarar el maíz como elemento de identidad nacional cuyas semillas y cultivo debe de…

