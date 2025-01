ENTREVISTA ¬ Los mexicanos en EU producen lo que todo México, dice Ana Teresa Ramírez

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– La comunidad latina y mexicana en Estados Unidos es la que está llevando prosperidad a Estados Unidos, pese a que el discurso del Presidente Donald Trump se empeñe a criminalizarlos. Una muestra es el PIB que producen los mexicanos en ese país el cual es equivalente a toda la economía de México, planteó Ana Teresa Ramírez Rodríguez, directora general de Latino Donor Collaborative, un think tank con base en Los Ángeles.

La semana pasada, la directora general de Latino Donor Collaborative acudió a la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exponer el tamaño de la contribución de los latinos y de los mexicanos en la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, comentó que este grupo poblacional produce 3.6 billones de dólares en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, por lo que si los latinos fueran una economía sola, serían la quinta economía más grande del mundo. Es decir, solo serían superados por EU, China, Japón y Alemania.

“La magia de estos números es que son oficiales, son números que vienen de las mismas fuentes que todas las demás pero que nos dicen la realidad, números que cierran ese gap entre la diferencia de los estereotipos y la realidad. La realidad es que los latinos están llevando a este país a la prosperidad, no hay otra comunidad a otro nivel, con este volumen que esté haciendo esto. El volumen de los latinos es el 20 por ciento de la gente que vive en Estados Unidos, una de cada 5 personas”. ahondó.

Este lunes, SinEmbargo dio a conocer cómo los migrantes sin documentos pagan impuestos que ayudan a financiar la infraestructura, las instituciones, los servicios públicos y los programas, a los que no tienen acceso por su condición irregular.

Se trata de otro informe, éste del Instituto de Fiscalidad y Política Económica, un think tank con sede en Washington, que revelaba en julio pasado cómo en 2022, los inmigrantes indocumentados contribuyeron con 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. No sólo eso, el reporte señala que esta cifra “aumentaría drásticamente si a estos contribuyentes se les otorgara autorización para trabajar”.

Ana Teresa Ramírez Rodríguez, directora general de Latino Donor Collaborative, expuso a “Los Periodistas”, en ese sentido, que la parte económica de los mexicanos y latinos está muy por encima de cualquier otra comunidad. Puso como ejemplo lo ocurrido la semana pasada cuando los trabajadores del campo decidieron no trabajar si sus jefes no los protegían ante las medidas adoptadas por Trump.

“Dijeron, ‘si no nos vas a proteger no vamos a llegar’. Y no llegaron, y los dueños de las tierras, americanas por supuesto, se quedaron con su producto pudriéndose en el piso, yo te apuesto a que la razón por la que empezarán a llegar esta semana es porque ya se comprometieron la gente que puede comprometerse dentro de los campos”, platicó.