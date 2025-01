Trump niega refugio a ucranianos, afganos y haitianos, y cierra oficinas de migración.

Ciudad de México/Los Ángeles, 28 de enero (SinEmbargo/LaOpinión).- La Administración de Donald Trump ha endurecido sus medidas para restringir la migración al negar refugio a las miles de personas que lo tenían previamente aprobado y al cerrar oficinas diseñadas para gestionar solicitudes legales de migración.

El Gobierno estadounidense también limitó programas humanitarios de refugiados desplazados y suspendió actividades de reasentamiento en varias regiones del mundo.

A través de una orden ejecutiva, Trump canceló la entrada de miles de refugiados de países como Ucrania, Afganistán y Haití, quienes ya habían superado extensos filtros de seguridad y trámites migratorios.

De acuerdo con la información del periodista Camilo Montoya-Galvez publicada en CBS News, el Departamento de Estado detuvo a más de 22 mil refugiados que ya tenían la aprobación para llegar a Estados Unidos, después de someterse a un proceso que, en promedio, toma entre 18 y 24 meses.

President Trump has moved swiftly to crack down on those in the U.S. illegally.

But he has also:

- Suspended legal refugee arrivals.

- Halted legal migration pathways for Afghans, Ukrainians and other nations in crisis, like Haiti.

- Closed immigration offices in Latin America. https://t.co/Q7g12BjsUL

— Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) January 28, 2025