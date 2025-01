VERSUS ¬ Periodistas exponen cómo la guerra de Piña se extiende dentro y fuera del PJ

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Los intentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su presidenta, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, por frenar a toda costa la elección judicial continuarán y se extenderán dentro y fuera de este poder, expusieron las periodistas Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

El pasado 27 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que el Senado de la República sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial y pidió que ahora sea la Cámara Alta la que realice el proceso de insaculación para seleccionar las candidaturas que aparecerán en las boletas de los comicios del próximo 1 de junio, luego de que este incumpliera la orden de reanudar sus actividades para avanzar con la elección de juzgadores.

Durante una sesión privada, la Sala Superior avaló el proyecto de Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada presidenta del TEPJF, con tres votos a favor y dos en contra. Con esta decisión, se hace a un lado a Norma Piña quien ha tratado de frenar la elección judicial a través de diferentes recursos.

Este día, Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado de la República, aseguró que una vez que se entregan las listas con los nombres de los juzgadores que salieron seleccionados en la insaculación del viernes se enviarán a la Corte, instancia que denunció por sabotear la elección judicial, un proceso que aclaró: no se frenará y se celebrará como se tiene previsto el próximo domingo 1 de junio.

Al respecto, Meme Yamel aseguró que probablemente este no sea el último intento de la Corte por sabotear la elección.

"Yo no sé si será la última, creo que veremos aún más. Vendrán cosas peores. Porque no es No terminan de entender que el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo manda".