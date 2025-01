Ken Salazar critica de "arrogante" intento de Trump por renombrar al Golfo de México

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reapareció este miércoles en sus redes sociales para lanzar una dura crítica a la orden de cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América.

Tras más de 20 días fuera del ojo público, el diplomático señaló la acción "egoísta y desvergonzada" del nuevo Presidente de su país, al destacar la "arrogante" medida de la Guardia Costera de Estados Unidos y Google para cambiar el nombre del territorio mexicano.

Trump’s arrogant effort to erase the 4 centuries old name of the Gulf of Mexico is ignorant—showing arrant disdain for history, Mexico, and the Americas. This isn’t leadership, it’s shameless egotism.

— Ken Salazar (@KenSalazar) January 29, 2025