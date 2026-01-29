Reemplacamiento en Veracruz: Cómo obtener 50% de descuento en el trámite

Si necesitas cambiar tus placas este año, el gobierno veracruzano brindará facilidades y descuentos para quienes realicen el trámite en los primeros meses de 2026.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de Veracruz puso en marcha el programa de canje de placas este 2026 con algunos descuentos en los primeros meses. Los vehículos que no cumplan con este reemplacamiento podrán ser sancionados con importantes multas económicas.

“El programa es obligatorio para las unidades en circulación en las modalidades de automóvil, camión, autobús y remolque, incluidos aquellos que se adquieran durante 2026”, menciona el comunicado de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (Sefiplan) .

De acuerdo con el comunicado de la Sefiplan este programa busca actualizar el padrón vehicular, fortalecer la seguridad vial y brindar certeza jurídica a las personas propietarias de vehículos.

Aquí te dejamos toda la información respecto a este trámite: desde cuánto cuesta hacerlo, dónde llevarlo a cabo y qué necesitas para completarlo.

¿Cuál es el costo del reemplacamiento en Veracruz?

El comunicado de la sefiplan menciona que en 2026 el costo base general por el canje de placas para automóviles, camiones y ómnibus es de mil 655 pesos; sin embargo, si realizas el trámite entre enero y abril, accedes a un descuento del 50 por ciento, por lo que el precio final queda en aproximadamente 827 pesos.

Cabe destacar que el trámite es completamente gratuito para aquellos propietarios que ya realizaron su reemplacamiento voluntario entre enero y junio de 2025. Para quienes tengan motocicletas o remolques que no estén al corriente, el costo bajo el programa de ordenamiento es de aproximadamente 980 pesos.

De manera complementaria, se mantendrán descuentos en los Derechos de Control Vehicular: 15% en enero, 8% en febrero y 7% en marzo, así como la exención del pago de tenencia para quienes cubran dichos derechos durante los meses de enero y abril.

Estos beneficios también estarán disponibles para personas que adquieran vehículos nuevos, cuenten con placas de otras entidades federativas o realicen su regularización por primera vez, ampliando el alcance social del programa.

Puedes realizar los trámites de control vehícular en los módulos y oficinas de la Sefiplan o a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) con envío de placas a domicilio completamente gratuito.

Cómo realizar el trámite por internet

Antes de ingresar al portal OVH debes escanear los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

Comprobante de domicilio en Veracruz (no mayor a 60 días).

Factura original o documento que acredite la propiedad.

Constancia de Inscripción Vehicular (REPUVE) impresa con fecha reciente.

Cuando tengas los documentos en formato PDF o JPG, sigue los siguientes pasos:

Ingresa al sitio oficial: Ve a www.ovh.gob.mx y busca el banner o sección que dice "Canje en Línea 2026". Identificación del vehículo: Introduce tu número de placa y los últimos cinco dígitos del número de serie (VIN). Registro de usuario: El sistema te pedirá crear un usuario y contraseña si es la primera vez que accedes para este trámite. Validación y Carga de archivos: Revisa que los datos de tu auto sean correctos. Sube los documentos escaneados que preparaste en el paso 1. Solicitud de envío: Durante el proceso, selecciona la opción de "Entrega a domicilio". Deberás confirmar la dirección exacta y proporcionar un número de celular de contacto. Pago: El sistema generará tu línea de captura. Puedes pagar ahí mismo con tarjeta de crédito/débito o imprimirla para pagar en bancos o tiendas de conveniencia.

El día de la entrega deberás entregar al mensajero las placas antiguas, la tarjeta de circulación anterior y mostrar los originales de tus documentos para cotejo.