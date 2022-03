Calderón “debería estar calladito”: AMLO luego de críticas a estrategia de seguridad

El Presidente López Obrador descartó presentar denuncias en contra de expresidentes e insistió en que él es más partidario a la condena moral y a la no repetición de “horrores”.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este miércoles contra el exmandatario Felipe Calderón Hinjosa por “declararle la guerra al narcotráfico” y desatar la violencia en México desde el 2006, por lo que consideró que lo mejor es que el panista deba estar “calladito”.

Además, en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal insistió en que Calderón Hinojosa debe explicar por qué designó a Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública e incluso mencionó la supuesta “Operación de Estado” para proteger a su familia, así como a altos funcionarios en el caso del incendio en la Guardería ABC.

“Ayer le dije y se molestó el señor, pero es la verdad, el brazo derecho de Felipe Calderón, Secretario de Seguridad, García Luna, preso en Estados Unidos, acusado de proteger a la delincuencia. Todavía se atreve a cuestionar, a atacarnos cuando debería estar calladito. Además, que expliquen por qué actuaron así, por qué declaró la guerra, por qué le pegó un garrotazo al avispero a lo tonto”, dijo.

El mandatario federal descartó presentar denuncias en contra de expresidentes e insistió en que él es más partidario a la condena moral y a la no repetición de “horrores”.

“Yo ya fijé mi postura desde que tomé posesión, dije que yo no iba a presentar denuncias en contra de los expresidentes, sólo si la gente lo demandaba, lo exigía, en una consulta que se llevó acabo, aún cuando la mayoría sí pidió que se abrieran los juicios, no se obtuvieron lo votos. Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral, soy más partidario de eso, por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar”, dijo.

López Obrador narró cómo desde 2006 Felipe Calderón le declaró la guerra a grupos criminales: “A principios del 2006 voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército a Uruapan vestido de militar, un chaleco que le quedaba hasta grande […] Todavía le sugiere, eso me lo dijo un ayudante del Gobernador, ‘vamos a tierra caliente, vamos a Apatzingán’. Fíjate, la chamarra no se la quitó, fue a declarar la guerra y todo lo que produjo esa decisión”.

“Pero al mismo tiempo, su Secretario de Seguridad, García Luna. Aquí debe de dar un explicación sobre este asunto porque hubo asesinatos, no sólo de delincuentes o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes, empezaron a hablar que usaba un término ‘daño colateral’ y la guerra. Y perdieron la vida funcionarios y desde luego militares”, añadió.

Después, Andrés Manuel López Obrador defendió su política de cero violencia y respondió el tuit de Calderón Hinojosa, quien ayer aseguró que “lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos”.

“Ayer pone en su Twitter y además es interesante el tema, dice que yo les mando a decir a los asesinos ‘abrazos, no balazos’. No mando a decirles a ellos eso, yo creo que la mejor forma de enfrentar el problema de la violencia es atendiendo las causas y voy a sostenerlo. No se puede apagar el fuego con el fuego y la violencia no se puede enfrentar con la violencia, en eso somos distintos él y yo. Él piensa que el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal”, expresó.

“Claro que yo sostengo, ‘abrazos no balazos’. Si se atienden a los jóvenes, si se dan opciones alternativas, si la gente tiene trabajo, vamos a vivir en una sociedad mejor, eso no tiene la menor duda y en eso discrepamos. Él no está pensando en eso, pero no sólo es él, son los conservadores, son millones que piensan de esa manera, yo no pienso así. Yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos tomar el camino de las conductas antisociales”, agregó.

De nuevo, el Presidente refirió que el exmandatario Felipe Calderón debe dar una explicación al pueblo de México sobre la guerra contra el narcotráfico y sobre su exsecretario Genaro García Luna, quien enfrenta cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar cocaína y mentir a las autoridades.

“¿Qué no se dio cuenta quién era su Secretario de Seguridad Pública? ¿Qué no se dio cuenta él? ¿No ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esa guerra? ¿Qué no dio él instrucciones para que se fueran los marinos a entrenar a Estados Unidos? ¿Qué no sabía él de la introducción de armas en el operativo Rápido y Furioso? ¿Qué no sabía de las masacres? ¿Y de la Guardería ABC?”.

Posteriormente, el mandatario mostró un video en el que el exgobernador Humberto Moreira narra cómo el expresidente panista le habría dicho que secuestradores y narcotraficantes deberían ser asesinados.

“Una vez lo pusimos aquí. Le decían a los altos mandos: ‘ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos’. ¿Y dónde están ahora los que en ese entonces guardaron silencio? […] Esto de Moreira es muy representativo de este pensamiento autoritario”.

“En ese entonces declara Calderón en contra de Moreira, y Moreira le contesta y es una respuesta fuerte, pero no es el que sea fuerte porque le está replicando, sino por lo que dice de un asunto, de un caso en contra de unos presuntos delincuentes o de un presunto delincuente, de lo que se tenía que hacer, esto dicho por el que era Gobernador de Coahuila al que era Presidente de México [Felipe Calderón]”.

Sobre la “Operación de Estado” en el sexenio de Calderón y el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 y donde murieron 49 niños, el funcionario expresó su dolor por el fallecimiento de los menores y la hipocresía del Gobierno de ese entonces.

“Ahora vamos al ABC porque a mí lo que más me molesta, claro que me duele lo de los niños, es la hipocresía y el papel de complicidad de los medios de información porque no sólo encubrieron este crimen, sino que con la fuerza del Gobierno federal lograron echarle la culpa al PRI para que ganara el PAN y ganó. Utilizaron esta desgracia como propaganda. O sea, una cosa horrorosa porque no sólo se quedó en la parte de la impunidad, sino todavía o usaron con propósitos políticos-electorales”.

“Yo iba a Hermosillo y no se me acercaban los padres porque o estaban atendidos, vamos a decir, por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) o por el PAN (Partido Acción Nacional) y al final en toda la guerra esta mediática echándose la culpa, los que sacaron raja fueron los del PAN porque llevaron a la gente a votar por [Guillermo] Padrés en esa elección, eso sucedió en vísperas de esa elección”, destacó.