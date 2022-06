Marion Barber, excorredor de los Dallas Cowboys, fallece a los 38 años de edad

Barber fue elegido al Pro Bowl en el 2007 a pesar de no iniciar ningún partido para un equipo de 13-3 que finalizó con la mejor marca de la NFC.

Por Arnaldo Fernández

Ciudad de México, 2 de junio (La Opinión).- La NFL y el deporte en general se vistieron de luto este miércoles 1 de junio, luego de recibir la trágica noticia del fallecimiento del excorredor Marion Barber III, quien vistió el uniforme de los Dallas Cowboys, el equipo deportivo con más seguidores en Estados Unidos, y los Chicago Bears. El ex jugador de futbol americano murió a los 38 años de edad y por causas aún desconocidas, indicó el comunicado de los Cowboys.

“Estamos desconsolados por la trágica muerte de Marion Barber III. Tenía pasión por el juego y amor por sus entrenadores y compañeros de equipo. Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Marion durante este momento difícil”, fue el mensaje que publicó la cuenta de los Dallas Cowboys en Twitter.

Cabe destacar que la muerte de Barber se dio aún por causas desconocidas. En ese sentido, la Policía de Frisco, Texas, señaló en un comunicado que respondieron a un reporte de bienestar el día miércoles en un departamento presuntamente alquilado por el ex jugador de la NFL. No obstante, los cuerpos policiales investigaban una muerte no atendida en el lugar, sin embargo no pudieron identificar al hombre en su comunicado.

LOS NÚMEROS DE MARION BARBER EN LA NFL

Marion Barber III tuvo la oportunidad de jugar para los Cowboys desde el año 2005 y hasta al 2010. Barber fue elegido al Pro Bowl en el 2007 a pesar de no iniciar ningún partido para un equipo de 13-3 que finalizó con la mejor marca de la NFC. De igual manera tuvo la oportunidad de liderar a los Cowboys con un total de 975 yardas por tierra y 10 touchdowns, cifras para nada despreciables.

Después de la campaña del 2010, el ex corredor se fue a Chicago, a pasar una temporada con los Bears. Culminó su carrera con cifras de 4,780 yardas y 53 touchdowns. De igual forma atrapó 179 pases para 1,330 yardas y seis touchdowns.

Fue apodado por la fanaticada como “Marion the Barbarian” debido a su estilo rudo y potente, además era uno de los favoritos del público. Luego de su retiro, fue detenido en 2011 en Mansfield, Texas, en el 2014, luego fue puesto bajo custodia y sometido a pruebas de salud mental. En 2019 fue arrestado por cargos menores.

La muerte de Barber significa la segunda de un jugador de la NFL en lo que va de semana, tomando en cuenta que Jeff Gladney, de los Cardinals de Arizona, murió el pasado lunes junto a su novia en un accidente automovilístico ocurrido en Dallas, Texas.

