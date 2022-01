Asesores del Gobierno de EU respaldan vacuna de refuerzo para menores de 12 a 15 años

Por Lauran Neergaard y Mike Stobbe

WASHINGTON (AP).– Asesores del Gobierno de Estados Unidos exhortaron enérgicamente que los niños de 12 años y más reciban dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 tan pronto como sean elegibles, para ayudar a combatir la altamente contagiosa variante Ómicron que azota al país.

Las dosis de refuerzo ya eran recomendadas para todos los estadounidenses de 16 años o más, pero el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aprobaron una inyección adicional de la vacuna de Pfizer para los adolescentes más jóvenes — de 12 a 15 años — y recalcaron su recomendación para que los de 16 y 17 años también reciban una nueva dosis.

CDC has expanded recommendations for #COVID19 vaccine booster shots to now include everyone ages 12 years and older. At this time, only the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine is authorized and recommended for teens ages 12 to 17. Learn more: https://t.co/PBaEuuCPPm pic.twitter.com/Ah5jI4oLT8

— CDC (@CDCgov) January 6, 2022