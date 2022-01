“Tienes que dar el 110%”, dice Tabó del desempeño de uruguayos en Cruz Azul

Tabó es uno de los refuerzos que llegaron al Cruz Azul para el Torneo Clausura 2022, sin embargo, el uruguayo podría no jugar en la jornada debido a unos problemas físicos que presenta el jugador.

Ciudad de México, 6 de enero (EFE).- El uruguayo Christian Tabó, extremo del Cruz Azul mexicano, aseguró este jueves que su equipo provoca que sus compatriotas alcancen su máximo nivel como en los últimos torneos lo consiguieron Ignacio Rivero y Jonathan Rodríguez.

“En una institución tan grande como el Cruz Azul tienes que dar el 110 por ciento todos los partidos, no hay un momento en el que te puedas relajar. Conozco a mis paisanos y sé que siempre juegan al tope, por eso les ha ido bien”, explicó en su primera rueda de prensa en el cuadro celeste, uno de los más populares en México.

El atacante salió del Puebla para fichar para este torneo Clausura 2022 con el Cruz Azul, que en mayo pasado rompió una mala racha de más de 23 años sin un título de Liga liderados por el lateral Rivero y el delantero Rodríguez.

Tabó confía en que las buenas actuaciones de los uruguayos en “La Máquina” sean un buen augurio para convertirse en uno de los motores ofensivos y con ello ser convocado a la selección de Uruguay.

“Siempre pienso en la selección, es un sueño que tengo siempre, pero debo hacer las cosas bien en Cruz Azul, intentar que la institución pelee por títulos para un futuro llamado a la selección”, expresó.

Christian Tabó reconoció que el peruano Juan Reynoso, técnico del Cruz Azul y que antes fue su estratega en el Puebla, fue fundamental para que se inclinase por arribar a los celestes.

“Es imposible decirle que no a una institución como Cruz Azul y más con el interés que tenía la gente en mí, no solo la directiva sino el cuerpo técnico. Estoy muy ilusionado y orgulloso de estar acá. Tendré que ponerme a la altura”, añadió.

El sudamericano dijo que jugar en el conjunto azul es el mayor reto en su carrera y que volver a ser entrenado por Reynoso le hará más sencilla su adaptación.

“Conozco al profe Juan, sé lo que quiere, pero en lo personal no me ha pedido nada porque sabe lo que le puedo dar en la cancha. Me pongo a la orden para lo que se viene”, señaló.

Tabó reveló que por molestias físicas está en duda para el debut del Cruz Azul en el Clausura 2022 cuando reciba este sábado al Tijuana en la primera jornada.