FOTO Y VIDEOS: Prigozhin guardaba en su mansión armamento, oro, dólares, pelucas...

Ciudad de México/Kiev/California, 6 de julio (SinEmbargo/AP/TheConversation).- El Gobierno de Rusia ordenó a la policía incautar las propiedades de Yevgeny Prigozhin, jefe del Grupo Wagner, organización paralimitar privada, luego de que éste intentara generar una rebelión en contra del Kremlin.

Los servicios de inteligencia del país liderado por Vladímir Putin allanaron la mansión de Prigozhin, ubicada en San Petesburgo. El lugar fue registrado mediante fotografías y videos, los cuales muchos fueron difundidos por la agencia de noticias pro-rusa Izvestia.

En la gigantesca propiedad del líder de Grupo Wagner fueron encontradas diversas armas de fuego con munición, pasaportes, objetos lujosos, lingotes de oro; así como una habitación designada para oraciones, la cual estaba llena de íconos religiosos.

La enorme mansión cuenta con instalaciones como su propio helipuerto, una alberca, sauna, gimnasia y un consultorio médico.

The interior of #Prigozhin's mansion, filmed during searches on the day of the rebellion.#Wagner pic.twitter.com/zccHKgcJEQ

— Breaking news Ukraine, the world.Stop war (@Andreynowar) July 6, 2023