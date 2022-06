AMLO aconseja al PRI que “reivindique su historia de lucha a favor del pueblo”

El Presidente López Obrador cuestionó que líderes priistas celebraran los resultados de las elecciones gubernamentales del domingo pasado, en donde Morena ganó cuatro de seis gubernaturas y la oposición obtuvo únicamente Aguascalientes y Durango. “Tienen un problema ahí, tienen que hacer una reflexión de fondo”, dijo.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó esta mañana al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que “reivindique su historia de lucha a favor del pueblo”.

“Si yo tuviese que darle un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría que reivindiquen su historia de lucha a favor del pueblo”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, donde remembró la historia política del tricolor.

En ese sentido, el mandatario federal sostuvo que una de las formas para lograrlo es apoyando las reformas que él ha propuesto como la Reforma Eléctrica que buscaba, entre otras cosas, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica.

“Por ejemplo, se lleva a cabo la Reforma Energética y era votar en favor de la CFE, esa empresa la creó el General [Lázaro] Cárdenas y el que nacionaliza la industria eléctrica es el Presidente [Adolfo] López Mateos. Y la reforma constitucional era para fortalecer a la Comisión, una empresa pública”, recordó.

“Estos señores se olvidaron de la historia o no la conocen. Votan por seguir apoyando a las empresas extranjeras y por seguir socavando, destruyendo a la CFE […] pero, ¿cómo van actuar así?”, añadió.

Asimismo, el Presidente cuestionó que líderes priistas celebraran los resultados de las elecciones gubernamentales del domingo pasado, en donde Morena ganó cuatro de seis gubernaturas y la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo únicamente Aguascalientes y Durango.

📊En las #Elecciones2022MX la muestra estadística del #ConteoRápido del @INEMexico coincidió plenamente con el resultado del 100% de las actas del Programa de Resultados Electorales Preliminares #PREP. pic.twitter.com/TH7o3JYvPX — @INEMexico (@INEMexico) June 7, 2022

“Tienen un problema ahí, tienen que hacer una reflexión de fondo, un análisis a fondo, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño. […] Ellos decían que nos iban a ganar las seis [gubernaturas]”, expresó.

El Jefe del Ejecutivo federal comentó que “ojalá y no se afecten los partidos” y que por el contrario, éstos “se consoliden”. “Necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de oposiciones fuertes, no paleras”.

“Ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI. Bueno, pues si es tan malo lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN?”, agregó.

Un día después de las elecciones, López Obrador había aconsejado a la oposición “hacer una revisión de su estrategia”, ya que, según los resultados de las elecciones que se realizaron el domingo en seis estados, ganó sólo dos de las gubernaturas en disputa.

AMLO le quiere dar una clase a la oposición para enseñarles cómo ganar algo en la política después de ver los resultados estas #Elecciones2022MX 😂 “Deben de hacer una revisión de su estrategia, les afecta mucho su clasismo y racismo” pic.twitter.com/gURjqsCNUl — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 6, 2022

“El pueblo es mucha pieza. Lo que siempre he dicho y se niegan a aceptar nuestros adversarios. Yo ya no debería de estarles dando consejos o tendría yo que poner un letrero de que toda consulta causa honorarios, pero deben hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que desprecian al pueblo. No le tienen amor al pueblo. Ahí está la esencia de todo”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano consideró que “eso les perjudica mucho porque desgraciadamente es el fruto podrido de la política neoliberal o neoporfirista”. También aseguró que “hay una monstruosa desigualdad económica y social, y los de arriba son muy pocos”.

“Entonces cómo se va a participar insultando, despreciando, ninguneando a los pobres, negándoles el derecho a la justicia, a la democracia. Ese es el problema y apostando, como era antes, a los medios de información y a la manipulación pensando que el pueblo es tonto porque para ellos o no existe el pueblo y la política es asunto de los políticos y de las élites, o el pueblo no sabe. Y se le puede dar atole con el dedo”, agregó.