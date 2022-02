FOTOS: Devuelven movilidad a ratones paralizados con implante 3D de tejido medular

Ciudad de México, 8 de febrero (RT).- Científicos de la Universidad de Tel Aviv (Israel) devolvieron la movilidad a un grupo de ratones paralizados tras implantarles tejido medular impreso en 3D creado a partir de células humanas, tratamiento que podría ser usado en pacientes humanos en pocos años, de acuerdo a una investigación publicada este lunes en Advanced Science.

Según detallan los autores, los tratamientos utilizados actualmente para tratar lesiones medulares se basan en el trasplante de distintos tipos de células o biomateriales en la zona afectada. No obstante, en muchas ocasiones las células trasplantadas son rechazadas por el sistema inmunológico del paciente, o estas no llegan a formar una red funcional.

Israeli scientists breaking ground research: hope for paralyzed people; Regenerating the Injured Spinal Cord at the Chronic Phase by Engineered iPSCs‐Derived 3D Neuronal Networks https://t.co/y7wfqTVX5t

