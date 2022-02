Un artrópodo de hace 500 millones de años, el segundo opabínido hallado en un siglo

Ciudad de México, 9 de febrero (RT).- Un extraño artrópodo de cinco ojos que habitó la Tierra hace unos 500 millones de años, el Utaurora comosa, ha sido identificado como un opabínido, convirtiéndose así en apenas la segunda especie de este género jamás descubierta y la primera en más de un siglo, de acuerdo a los resultados de una novedosa investigación liderada por científicos de Harvard.

Según detallan los académicos, el ejemplar de Utaurora comosa, que forma parte del acervo del Instituto de Biodiversidad y Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas, fue hallado en la formación Wheeler del estado de Utah (EU) en un yacimiento que data del Cámbrico medio, y fue descrito por primera vez en 2008 como un radiodonto. Sin embargo, Stephen Pates, coautor del estudio, identificó una serie de irregularidades en los restos del espécimen que no concordaban con las características del grupo taxonómico al que había sido asignado.

Tras realizar una serie de novedosos estudios filogenéticos para determinar la secuencia evolutiva de la especie, en los que se comparó con 43 fósiles y 11 taxones vivos de artrópodos, radiodontos y otros panartrópodos, los expertos descubrieron “que [esta] estaba más estrechamente relacionada” con especies del grupo troncal Opabinia, explicó Jo Wolfe, coautor de la investigación, publicada este miércoles en Proceedings of the Royal Society B .

Utaurora comosa – the first new opabiniid for over 100 years! https://t.co/R4kczz250f

New opabiniid diversifies the weirdest wonders of the euarthropod stem group https://t.co/GZR9HyGutq #Cambrian by @jopabinia via @CamZoology pic.twitter.com/PqoBuvz4i4

— Lukas VF Novak (@animalculum) February 9, 2022