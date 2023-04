VIDEO | “Son intolerantes”: AMLO acusa a conservadores de intentar frenar “mañaneras”

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo/Vanguardia).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que continuará realizando sus conferencias de prensa matutinas “aunque quieran prohibirla los conservadores”.

El mandatario publicó esta tarde un video en que explicó que regresará de Palenque, Chiapas, a la Ciudad de México para retomar este lunes sus conferencias matutinas, esto después de tomarse como asueto el jueves 6 de abril y el viernes 7 de la Semana Santa.

“Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieran prohibirla los conservadores, imagínense. Son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder”, mencionó en la grabación de menos de un minuto.

El Presidente compartió el video acompañado de un mensaje en el que destacó el derecho “a disentir”, por ello dijo que continuará realizando las conferencias matutinas.

QUEJAS POR MENSAJES EN CONFERECIAS

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha resuelto quejas contra las menciones del Presidente López Obrador en sus conferencias. Por ejemplo, en marzo la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral se pronunció favorablemente sobre una denuncia en la que se acusó al mandatario de violentar la equidad en la contienda de los procesoselectorales de Coahuila y el Estado de México en este año.

La denuncia fue interpuesta por la Senadora Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional (PAN), quien dijo que el pasado 27 de marzo, durante su conferencia matutina, el Presidente de México había realizado manifestaciones que le quitaron el carácter de imparcialidad que debe tener al ser funcionario público.

Las manifestaciones denunciadas, se dieron luego de ser cuestionado sobre el desecho de un Magistrado de la Corte aplicado al Plan B que cambia los sistemas electorales en México y sus novedades, a lo que respondió que un Plan C sería que en las siguientes elecciones no se vote por los bloques conservadores.

“Ahora, hay un Plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. (…) que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”, dijo el mandatario federal.