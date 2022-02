EU sanciona a narcotraficantes de Ecuador y México ligados a Cártel de Sinaloa y CJNG

Washington, 10 de febrero (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) anunció este jueves sanciones económicas contra un traficante de drogas ecuatoriano y otro mexicano vinculados al Cártel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó en un comunicado.

EU acusa al ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán y al mexicano Miguel Ángel Valdez Ruiz de contribuir materialmente a las actividades ilegales de estos dos cárteles para introducir cocaína en el país norteamericano.

En concreto, a Sánchez Farfán se le acusa de ser uno de los principales suministradores de cocaína del Cártel de Sinaloa, al que hace llegar la mercancía desde su sede de Guayaquil, en Ecuador.

Today, Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned two major narcotics traffickers. Drug trafficking is a grave threat to Americans, international security, and the U.S. financial system.https://t.co/7DgAydHWC0

— Treasury Department (@USTreasury) February 10, 2022