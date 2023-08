Hawai: Los incendios en Maui dejan al menos 36 fallecidos; personas huyen al océano

Los incendios, alimentados por los fuertes vientos del huracán Dora que pasó bastante al sur, tomaron a la isla de Maui por sorpresa y dejaron tras de sí autos calcinados en unas calles antes concurridas y montones de escombros humeantes donde se levantaban edificios históricos. El fuego azotó durante toda la noche y obligó a adultos y a niños a meterse en el océano en busca de seguridad.

Las autoridades habían dicho antes que 271 estructuras quedaron dañadas o destruidas a causa de las llamas y docenas de personas resultaron heridas.

Los equipos seguían luchando contra las llamas en varios puntos de la isla el miércoles. Las autoridades pidieron a los visitantes que no se acerquen a la zona.

Kamuela Kawaakoa e Iiulia Yasso describieron su angustiosa huida bajo un cielo lleno de humo el martes por la tarde. La pareja y su hijo de seis años agarraron algo de ropa y echaron a correr mientras los arbustos a su alrededor comenzaban a arder.

Mientras Kawaakoa y Yasso escapaban, al otro lado de la calle, un centro de mayores ardía en llamas. Llamaron al teléfono de emergencias 911 pero desconocían si la gente pudo salir a tiempo. Las alarmas antiincendios sonaban. A medida que se alejaban, los postes de luz derribados y los autos de quienes huían ralentizaban su avance.

Kawaakoa, de 34 años, creció en el departamento, llamado Lahaina Surf, que es también el lugar donde vivieron su padre y su abuela. Lahaina Town se remonta al siglo XVIII y es, desde hace mucho, uno de los destinos favoritos de los turistas.

Los incendios eran los últimos en una serie de problemas causados por el clima extremo registrado en todo el planeta este verano. Según los expertos, el cambio climático está aumentando las probabilidades de que se produzcan estos fenómenos.

