O.J. Simpson, emblemática figura de la NFL, fallece tras una batalla contra el cáncer

Por Ken Ritter

LAS VEGAS (AP).— O.J. Simpson, el laureado astro del futbol americano y actor de Hollywood que fue absuelto de los cargos de doble asesinato de su exesposa y su amigo, pero luego encontrado responsable en un juicio civil, ha fallecido. Tenía 76 años de edad.

La familia anunció en la cuenta oficial de Simpson en X — antes Twitter — que falleció tras padecer un cáncer de próstata. El abogado de Simpson confirmó a TMZ que éste perdió la vida en Las Vegas.

Simpson obtuvo fortuna y adulación durante su carrera en el deporte y el entretenimiento, pero su legado fue alterado para siempre por el doble asesinato en junio de 1994, de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman, en Los Ángeles, ambos apuñalados.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

