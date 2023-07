Delgado pide a aspirantes de Morena frenar la promoción en espectaculares y bardas

El llamado lo hizo luego de que la Senadora Malú Micher, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña enviaran misivas para denunciar gastos en espectaculares, pintas y campañas publicitarias que promocionan a algunos aspirantes.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, enviará una carta a todos los aspirantes presidenciales del partido y aliados para que se deslinden pública, política, financiera y jurídicamente de las campañas de publicidad personal.

El llamado lo hizo luego de que la Senadora Malú Micher, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña enviaran misivas para denunciar gastos en espectaculares, pintas y campañas publicitarias que promocionan a algunos aspirantes.

Delgado hizo un exhorto a todos los aspirantes a cumplir con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la contienda interna. “Hago un llamado fraterno, un exhorto a quienes hayan visto publicidad de su persona, a que se deslinden pública, política, financiera y jurídicamente de cualquier tipo de campaña dispendiosa y adopten medidas eficaces para detenerlas, si es que está en sus manos”.

El dirigente nacional afirmó que el partido confía en que sus aspirantes actuarán conforme a los principios del movimiento, pero hay personas que, por tratar de ayudar, pueden perjudicar a los aspirantes.

“Sabemos que siempre hay los queda bien; que, por tratar de ayudar, terminan perjudicando a su aspirante favorito. Por lo tanto, ahí la responsabilidad no es del partido, también es de los aspirantes en poner orden”, destacó.

Por lo anterior, apeló a que los aspirantes realicen un llamado enérgico para detener las campañas dispendiosas, así como cualquier campaña de desprestigio. “Tenemos que conducirnos de manera fraterna. No podemos convertirnos en lo que siempre hemos combatido, somos compañeros y compañeras de un mismo movimiento. Hay que transmitir este mensaje de unidad permanente a nuestros seguidores para que no haya ningún tipo de ataque entre nosotros”.

El líder de Morena advirtió que la gente está evaluando muy de cerca el comportamiento de quienes aspiran a coordinar los trabajos de Defensa de la Cuarta Transformación, por lo que, si alguien no cumple con los lineamientos, la sanción más importante la impondrá el pueblo de México. “Es inevitable que la gente vaya a comparar a cada uno de los aspirantes con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. De tal manera que, si alguien quiere pasarse de vivo, la gente lo va a sancionar”.

Aseguró que no existe financiamiento por parte del partido para este tipo de campañas. “Estamos seguros de que no hay recursos por parte de los aspirantes, porque el financiamiento de sus gastos y de sus giras lo está haciendo nuestro partido y lo hemos hecho público. (…) No hemos encontrado ningún financiamiento público, ningún financiamiento del partido o por parte de ellos, de este tipo de campañas”.