Musk y Zuckerberg cerca de su pelea. "Tienen demasiado tiempo... y dinero", critican

Dejando la inteligencia emocional y el firme interés de ofrecer “circo, maroma y teatro” de lado, el esperado encuentro podría dejar varios millones de dólares en las carteras de los empresarios más allá de la donación a los veteranos.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La rivalidad entre los magnates de la tecnología Elon Musk y Mark Zuckerberg, que inició hace 10 años por un cohete, supuestamente tendrá su desenlace en un “combate de jaula”, organizado por Dana White, presidente de Ultimate Fighting Championship (UFC), en las próximas semanas… ¿o meses?

La pelea pactada luego del lanzamiento de Threads, plataforma de Meta que llegó como competencia directa del antiguo Twitter, ha alimentado el interés de propios y extraños, pero ¿a quién beneficia que dos hombres con miles de millones de dólares en sus bolsillos se líen a golpes?

Diego Merla, Gerente de Justicia Fiscal de Comité de la ONG Oxfam Internacional, apuntó en entrevista para SinEmbargo que uno de los mensajes principales detrás del “esperado encuentro” de Silicon Valley, sede de decenas de compañías tecnológicas ubicada en el estado de California, es la forma en que dos hombres con dinero y tiempo de sobra miden su masculinidad.

“Yo me pregunto, ¿si Facebook y Twitter estuvieran dirigidas por mujeres estaríamos teniendo esta conversación? Creo que no. Me parece que es un poco absurdo que dos hombres así tengan tantos recursos y tanto dinero, que creo es el problema de fondo: las fallas del sistema económico que estos dos hombres simbolizan o representan. Básicamente es un poco lo que estaba pasando con Carlos Trejo y Alfredo Adame hace unos cuantos años en México, nada más que a un nivel de recursos y de cantidad de dinero invertido mucho mayor, pero en el fondo es lo mismo: son dos hombres que no saben resolver sus conflictos, que no tienen una relación sana con su masculinidad, que tienen demasiado dinero y demasiado tiempo de sobra”.

La organización del combate dio un giro de tuerca luego de que Elon Musk, fundador de SpaceX y director general de Tesla, anunciara a través de su perfil de X, red social previamente conocida como Twitter, que éste se transmitiría en vivo por dicha plataforma y que todos los recursos económicos serían donados a la caridad para los veteranos.

Ante la inesperada propuesta de Musk, Zuckerberg replicó que lo mejor sería buscar una plataforma “más confiable” capaz recaudar dinero para obras de caridad, esto luego de haber dado a conocer la fecha tentativa del encuentro: 26 de agosto.

Al ser cuestionado si las ganancias deberían ser donadas, o no, Diego Merla expresó que dentro de lo absurdo de este “combate en jaula”, da igual a dónde vayan los recursos provenientes de stands publicitarios y otras actividades económicas.

“Creo que otro problema de fondo del que deberíamos estar hablando son los problemas éticos que plantea que dos hombres así de ricos decidan todo el tiempo qué hacer con sus excedentes de dinero, sus excedentes de ganancias, si no hay una mejor manera de distribuir esos recursos para hacerle frente a problemas reales, sea lo que sea que donen, no van a cambiar a largo plazo esos problemas, no los van a resolver, pero lo peor es que estas dos personas sí tienen los recursos que podrían resolver muchos de esos problemas”.

“Hace poco hubo una polémica con Elon Musk porque dijo que sí le planteaban una forma de resolver el hambre, él donaría recursos a la agencia alimentaria de las Naciones Unidas. Se le presentó una propuesta y evidentemente, al final, Musk le encontró ‘peros’ y nunca donó ese dinero”, recordó.

Pese al interés de los magnates para que el encuentro se lleve a cabo, la pelea, que por un par de semanas se mantuvo en el congelador, podría verse postergada de nueva cuenta debido a que Musk, fundador de SpaceX y director general de Tesla, tendría que someterse a una cirugía en el cuello y la parte superior de la espalda.

“Tenemos a dos tipos que nunca han peleado de manera profesional”, expresó Dana White a The New York Times luego de que los magnates dieran luz verde al encuentro, sin embargo aseveró que ésta “será la pelea más grande en la historia de los deportes de combate”.

La propuesta del “combate de jaula” surgió luego de que Meta, el servicio de redes y medios sociales fundado por Mark Zuckerberg, lanzara Threads, plataforma que llegó como competencia directa del antiguo Twitter, y que consiguiera que 100 millones de internautas se registraran en ésta durante los primeros días tras los cambios impuestos por Elon Musk a la red social que hasta hace unas semanas se identificaba por el logo de un pájaro azul.

Pese al éxito de Threads, que subió como espuma durante las primeras horas, Zuckerberg dio a conocer en días posteriores que la plataforma había perdido más de la mitad de sus usuarios a finales de julio.

“Estoy listo para un combate en jaula si él lo está”, escribió Musk luego de que un usuario de Twitter le advirtiera a modo de broma que Zuckerberg estaba entrenando jiu jitsu, arte marcial de agarre que se usa con frecuencia en las peleas de UFC.

Más allá del lanzamiento de Threads, la rivalidad entre Musk y Zuckerberg surgió en el 2016 cuando ambas personalidades empezaron a tirarse indirectas luego de que un cohete Falcon 9, de SpaceX, destruyera un satélite AMOS-6, propiedad de Facebook, tras colisionar.

La situación se agravó en el 2018 con el escándalo de Cambridge Analytica, consultora de la propiedad de Zuckerberg que adquirió información de 50 millones de usuarios de Facebook de forma indebida, y como era de esperarse, Elon Musk no paró de desacreditar a la red social.

Finalmente en el 2020, Musk aprovechó la vulnerabilidad de Facebook para señalar a la plataforma de estar vinculada con el asalto al Capitolio a través de un tuit en el que se podía observar la imagen de una pieza de dominó etiquetada como “un sitio web para calificar a las mujeres en el campus”, referencia a los inicios de la red social en la Universidad de Harvard, acompañada de la frase “esto se llama efecto dominó”.

Para el Gerente de Justicia Fiscal de Oxfam el panorama es claro, ninguno de los dos personajes en cuestión desaprovechará la oportunidad de seguir lucrando con sus plataformas a través de un prometedor “combate en jaula” mientras que “las desigualdades se agravan a causa de la acumulación de recursos de los multimillonarios”.

“Siempre, detrás de las acciones de personas como ellos, está la intención de seguir lucrando y el problema de fondo, de nuevo, es si nos conviene que se concentren tantos recursos en hombres con estas motivaciones. Además es una forma muy astuta, quizás, de distraer o de cambiar la situación pública porque en Estados Unidos y el mundo en general está creciendo la indignación y la inconformidad con las desigualdades que vemos y vivimos, por ejemplo, en EU hay más de 30 millones de personas sin acceso a servicios de salud, pero al mismo tiempo tienes a dos multimillonarios con los recursos suficientes decidiendo distraer a todo mundo peleándose a puño y divirtiéndose con una pelea infantil”, explicó.

De acuerdo con la agenda Cinco Días, del diario español El País, durante el primer trimestre del 2023 Elon Musk logró recuperar el liderato de los más ricos del mundo luego de haber sumado 96 mil 600 millones de dólares a su fortuna; mientras que Mark Zuckerberg volvió a entrar a dicha lista lista luego de haber acumulado 58 mil 900 dólares a su capital.

En enero del 2023, la Oxfam propuso implementar un impuesto de hasta el 5 por ciento a las personas más ricas del mundo con el objetivo de generar un fondo de ahorro para combatir la pobreza a nivel mundial. En este tenor la ONG explicó que, de llevarse a cabo, en un año se podrían recaudar 1.7 billones de dólares, lo que alcanzaría para sacar de la pobreza al menos a 2 mil millones de personas.

En el informe “La ley del más rico”, elaborado por Oxfam Internacional, la ONG dio a conocer que desde el inicio de los confinamientos por la pandemia de la Covid-19 hasta 2022, los más ricos del mundo, entre ellos 15 mexicanos, tuvieron aumentos extraordinarios en sus riquezas.

“Mientras la gente común hace sacrificios diarios para pagar productos esenciales como la comida, los milmillonarios han superado sus sueños más salvajes”, destacó Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional.

La riqueza de los super ricos durante la pandemia aumentó 2.7 mil millones de dólares por día. Hoy, mientras la élite económica se reune en #Davos, publicamos nuestro informe sobre la desigualdad global #LaLeyDelMásRico #QuePaguenhttps://t.co/6xtN2R9IZc pic.twitter.com/dqOUgRvwdq — Oxfam México (@oxfammexico) January 16, 2023

En este sentido, Merla compartió que Musk ni Zuckerberg atendieron la propuesta del impuesto a la riqueza puesto que son personas que “usan los mecanismos más nocivos para las finanzas públicas y para evadir impuestos”.

“Musk forma parte de la misma corriente filantrópica que Sam Bankman-Fried, un multimillonario que está en procesos penales fuertes por fraude, y ambos son parte de una corriente que le llaman ‘altruismo efectivo’ en donde tienen la teoría que mientras ellos acumulen, ellos como son personas más inteligentes que la mayoría, sabrán mejor cómo invertir ese dinero para hacer altruismo eficiente mejor que cualquier otra persona y mejor que los gobiernos”.

“Son personas que buscan no dar los recursos que ellos acaparan a los gobiernos a través de impuestos para que haya mejores servicios públicos, mayor inversión pública y capacidades de los estados para atender los problemas que nos atañen a todos y, al contrario, quédaselos y ellos decidir cuánto, cómo donan y en qué momento, cosa que es insuficiente. Entonces creo que la conversación alrededor de esta pelea sí es un stand publicitario con una intención de lucrar y distraer”, señaló.

Al ser cuestionado por las condiciones generales del evento, White señaló que la pelea sería de exhibición y que quedaría fuera de la jurisdicción de la UFC, sin embargo apuntó que él ayudaría a organizar el “combate en jaula”. Asimismo compartió que “la pelea del siglo” se realizará en Las Vegas, Nevada.

Según apunta el diario estadounidense The New York Times, una de las mayores preocupaciones del presidente de Ultimate Fighting Championship es la diferencia física que existe entre los empresarios pues además de llevarse 13 años de edad, Musk pesa al menos 31 kilos más que Zuckerberg.

“Musk lo dejó muy claro: ‘No voy a perder peso’”, destacó Dana White.

Según las probabilidades proyectadas por DraftKings, hasta los primeros días de julio se ubicaron en 140+ para Musk y -160 para Zuckerberg.

Pese a la ventaja del peso, se dice que Musk no la tendría fácil ya que desde el 2021 Zuckerberg empezó a entrenar jiu-jitsu y en mayo pasado compitió en su primer torneo público de artes marciales en Redwood City, California. Para sorpresa de muchos, en la contienda se alzó con las medallas de oro y plata.

Por su parte, Musk reconoció, en una publicación de X, no practicar deporte con frecuencia, no obstante también compartió que una vez sufrió una lesión en la espalda luego de participar en una exhibición con un luchador de sumo.

Cualquiera que sea el caso, habrá que espera que Elon Musk y Mark Zuckerberg revelen más detalles sobre su próximo “combate en jaula” y, por supuesto, el verdadero destino de las ganancias que se generarán con éste.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.