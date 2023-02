VIDEO: “Soy homosexual y no quiero esconderme más”, afirma el futbolista Jakub Jankto

PRAGA (AP).— El centrocampista checo Jakub Jankto anunció en un video difundido en las redes sociales que es gay, convirtiéndose en uno de los futbolistas profesionales más prominentes que hace pública su homosexualidad.

Jankto, de 27 años, está jugando esta temporada con el Sparta Praga, cedido a préstamo por el club español Getafe. Previamente ha jugado con los clubes italianos Sampdoria y Udinese. Acumula 45 participaciones con la selección nacional checa.

Sparta Praga retuiteó el video en su cuenta de Twitter: “Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jacob”.

Getafe también difundió un mensaje en Twitter: “Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto”.

El delantero brasileño Neymar se refirió al video durante la rueda de prensa previa al duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich en la Liga de Campeones.

