Michel Bouquet, referente del teatro y cine francés, muere a los 96 años de edad

París, 13 de abril (EFE).- El actor Michel Bouquet, referente del teatro y del cine francés y doble ganador del César al mejor actor, falleció este miércoles a los 96 años, según anunció su entorno en la prensa local.

Bouquet es uno de los gigantes de la interpretación de su generación, conocido tanto por su trabajo en el teatro como en el cine, donde trabajó con directores como Henri-Georges Cluzot, François Truffaut, Claude Chabrol, Nadine Trintignant o Robert Guédiguian.

En 2002 fue premiado con el César al mejor actor por Cómo maté a mi padre, de Anne Fontaine, y de nuevo en 2006 cuando se metió en la piel del Presidente socialista François Mitterrand en Le promeneur du Champ de Mars (Presidente Miterrand, en español), dirigida por Guédiguian.

Uno de sus últimos trabajos en la gran pantalla fue interpretar al pintor Pierre-Auguste Renoir, en un filme de Gilles Bourdos sobre los últimos años del artista.

Pero también destacó con sus papeles sobre los escenarios, especialmente por su actuación en El Ávaro de Molière, con varias adaptaciones a lo largo de su carrera dirigidas por Pierre Franck y Georges Werler, o El rey se muere, de Eugène Ionesco, papel que interpretó durante cerca de veinte años en teatros de Francia.

J'adore Michel Bouquet dans tous ses rôles, mais spécialement dans "Une femme infidèle" de Chabrol. La scène où il arrive chez Maurice Ronet et balance "je suis le mari de votre maîtresse et je suis venu pour vous tuer" est fabuleuse. Et le charme ravageur de Stéphane Audran… pic.twitter.com/9w0EMBeRWg

