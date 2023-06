John Romita Sr., leyenda de Marvel y cocreador de Wolverine, muere a los 93 años

Madrid, 14 Jun. (EuropaPress).- John Romita Sr., uno de los artistas de cómic más importantes de Marvel y cocreador de personajes como Wolverine o Punisher, ha fallecido. Tenía 93 años.

La noticia fue confirmada por su hijo, el también artista de cómic, John Romita Jr., a través de Twitter. “Lo digo con gran pesar, mi padre falleció en paz mientras dormía. Es una leyenda en el mundo del arte y sería un honor para mí seguir sus pasos. Por favor, mantengan sus pensamientos y condolencias quí por respeto a mi familia. Era el hombre más grande que he conocido”, anunció.

Nacido el 24 de enero de 1930 en Nueva York, se graduó de la Escuela de Arte Industrial de Manhattan en 1957, sirvió en el ejército de Estados Unidos y, con tan sólo 19 años, ya había entrado en el mundo de los cómics publicando en la revista Famous Funnies.

I say this with a heavy heart, My father passed away peacefully in his sleep. He is a legend in the art world and it would be my honor to follow in his footsteps. Please keep your thoughts and condolences here out of respect for my family.

He was the greatest man I ever met. pic.twitter.com/Pe2K3ywbWX

— John Romita JR (@JrRomita) June 14, 2023